Παναθηναϊκός: Προπόνηση χωρίς προβλήματα, εν αναμονή της επιστροφής Λιβάι Γκαρσία

Συνέχεια στη δουλειά για τους παίκτες του Παναθηναϊκού που δεν είναι στις Εθνικές ομάδες. Οι «πράσινοι» προπονήθηκαν το πρωί της Παρασκευής (2/10) στο «Γ. Καλαφάτης».

Ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και τελειώματα ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ και το επιτελείο του, έχουν το μυαλό τους στον Λιβάι Γκαρσία όπως είναι λογικό. Ο επιθετικός της ομάδας έγινε αναγκαστική αλλαγή στον αγώνα με το Κουρασάο και αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα.

Το Σαββατοκύριακο θα κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλημάτος που αντιμετωπίζει στη γάμπα.