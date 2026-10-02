Premier League: Ο Γκρος κέρδισε τον Κωστούλα και αναδείχθηκε παίχτης του μήνα

Σε υπόθεση... Μπράιτον εξελίχθηκε η κούρσα για τον παίχτη του μήνα Σεπτεμβρίου στην Premier League καθώς ο Γερμανός Πάσκαλ Γκρος «κονταροχτυπήθηκε» με τον συμπαίκτη του, Μπάμπη Κωστούλα για το ποιος θα κερδίσει το βραβείο.

Τελικά τα δύο γκολ και οι τρεις ασίστ σε τρεις αναμετρήσεις του Γερμανού ήταν αρκετά για να αναδειχθεί αυτός παίκτης του μήνα στην Αγγλία, συμβάλλοντας καθοριστικά στον πολύ καλό μήνα που διέγραψαν οι «Γλάροι» που βρίσκονται στην 3η θέση της βαθμολογίας, με το κερασάκι στην τούρτα να έρχεται στην τελευταία αναμέτρηση πριν τη διακοπή των Εθνικών ομάδων με το 3-0 επί της πρωταθλήτριας Άρσεναλ.

Ο Γκρος μάλιστα έγραψε το όνομά του σε μια ξεχωριστή λίστα αφού έγινε ο 6ος γηραιότερος παίκτης που κατακτά το συγκεκριμένο βραβείο στην Premier League, όντας 35 ετών και 107 ημερών.

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Στη λίστα των υποψηφίων για την εν λόγω διάκριση βρισκόταν και ο Μπάμπης Κωστούλας που ολοκλήρωσε τον Σεπτέμβριο με δύο γκολ και μία ασίστ σε τρεις συμμετοχές και κερδίζοντας μια θέση στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Εθνική Ελλάδας.

Όλοι οι υποψήφιοι για το βραβείο

Μοχάμεντ Μπελουμί (Χαλ

Τζέιντεν Μπογκλ (Λιντς)

Πασκάλ Γκρος (Μπράιτον)

Αλεξάντερ Ίσακ (Λίβερπουλ)

Ζερεμί Ζακέ (Λίβερπουλ)

Χαράλαμπος Κωστούλας (Μπράιτον)

Κέβιν Σάντε (Μπρέντφορντ)

Αντουάν Σεμένιο (Μάντσεστερ Σίτι)