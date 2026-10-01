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Κωστούλας: Στα ραντάρ τεσσάρων μεγάλων ομάδων της Premier League

Οι εξαιρετικές εμφανίσεις του Χαράλαμπου Κωστούλα με την Μπράιτον έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον τεσσάρων μεγάλων ομάδων της Premier League, σύμφωνα με ελβετικό δημοσίευμα.

Κωστούλας: Στα ραντάρ τεσσάρων μεγάλων ομάδων της Premier League
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Ο Χαράλαμπος Κωστούλας διανύει τη δεύτερη σεζόν του στην Αγγλία και έχει ήδη αφήσει το αποτύπωμά του με τις εμφανίσεις του. Ο 19χρονος Έλληνας επιθετικός μετακόμισε στην Μπράιτον από τον Ολυμπιακό το περασμένο καλοκαίρι, σε μια μεταγραφή που έφτασε τα 35 εκατομμύρια ευρώ.

Την πρώτη του σεζόν ο ρόλος του ήταν περισσότερο περιορισμένος, καθώς κατέγραψε 21 συμμετοχές στην Premier League και δύο γκολ. Φέτος, ωστόσο, έχει κάνει το επόμενο βήμα, έχοντας πιο ενεργό ρόλο στα πλάνα της ομάδας. Σε οκτώ επίσημες συμμετοχές μετρά ήδη τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ, ενώ ξεχώρισε ιδιαίτερα στη νίκη της Μπράιτον με 3-0 επί της Άρσεναλ, όπου πέτυχε ένα γκολ και μοίρασε μία ασίστ.

Σύμφωνα με το ελβετικό 4-4-2.ch, την περίπτωση του Κωστούλα παρακολουθούν οι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άρσεναλ, Τσέλσι και Νιούκαστλ. Η Τσέλσι είχε δείξει ενδιαφέρον για τον Έλληνα επιθετικό και πριν από τη μετακίνησή του στην Μπράιτον, ενώ στο παρελθόν έχει αναφερθεί ενδιαφέρον και από την Ίντερ.

Ο νεαρός φορ δεσμεύεται με την Μπράιτον έως το 2030 και, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις για την παραχώρησή του. Οι «γλάροι» θεωρούν τον Κωστούλα σημαντικό κομμάτι του αγωνιστικού τους σχεδιασμού για τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, η εξαιρετική του παρουσία έχει αυξήσει σημαντικά την αξία του, με τις απαιτήσεις της Μπράιτον να εκτιμάται πως μπορεί να φτάσουν πλέον στα 60-70 εκατομμύρια ευρώ.

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