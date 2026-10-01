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Αντίπαλοι ΑΕΚ: Στο «κάδρο» της Ρόμα ο Έντρικ για τον Ιανουάριο

Ο περιορισμένος χρόνος συμμετοχής του Έντρικ στη Ρεάλ Μαδρίτης ενδέχεται να τον οδηγήσει ξανά στην πόρτα της εξόδου τον Ιανουάριο, με τη Ρόμα να διατηρεί το ενδιαφέρον της για την απόκτησή του με τη μορφή δανεισμού.

Αντίπαλοι ΑΕΚ: Στο «κάδρο» της Ρόμα ο Έντρικ για τον Ιανουάριο
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Ο Έντρικ αναμένεται να επανεξετάσει το μέλλον του στη Μαδρίτη τον Ιανουάριο, εφόσον συνεχιστεί η περιορισμένη παρουσία του στα αγωνιστικά πλάνα της Ρεάλ.

Η Ρόμα είχε φτάσει σε συμφωνία για τον δανεισμό του 20χρονου Βραζιλιάνου επιθετικού το περασμένο καλοκαίρι, ωστόσο ο Ζοσέ Μουρίνιο τον έπεισε να παραμείνει στη Μαδρίτη. Παρ' όλα αυτά, ο ιταλικός σύλλογος εξακολουθεί να παρακολουθεί την περίπτωσή του και δεν αποκλείεται να κινηθεί εκ νέου για την απόκτησή του τον χειμώνα.

Ο Έντρικ εντάχθηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης το καλοκαίρι του 2024, με τη «βασίλισσα» να καταβάλλει 47,5 εκατομμύρια ευρώ στην Παλμέιρας για την απόκτησή του. Τον Ιανουάριο του 2026 παραχωρήθηκε ως δανεικός στη Λυών, πριν επιστρέψει στη Μαδρίτη.

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