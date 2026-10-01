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Μπόρνμουθ: Άρσεναλ, Παρί Σεν Ζερμέν και Τότεναμ ενδιαφέρονται για τον Κρούπι

Ο Τζούνιορ Κρούπι έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων, με την Άρσεναλ, την Παρί Σεν Ζερμέν και την Τότεναμ να εξετάζουν την περίπτωσή του.

Μπόρνμουθ: Άρσεναλ, Παρί Σεν Ζερμέν και Τότεναμ ενδιαφέρονται για τον Κρούπι
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Η Άρσεναλ παραμένει στο κυνήγι του 20χρονου επιθετικού της Μπόρνμουθ, Τζούνιορ Κρούπι, ο οποίος βρίσκεται επίσης στο στόχαστρο της Παρί Σεν Ζερμέν και της Τότεναμ.

Ο Κρούπι πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν στην Premier League, πετυχαίνοντας 13 γκολ και κερδίζοντας το ενδιαφέρον αρκετών μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων.

Η Μπόρνμουθ, δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να παραχωρήσει εύκολα τον νεαρό Γάλλο φορ. Τα «κεράσια» φέρονται να εξετάζουν την πώλησή του μόνο σε περίπτωση που κατατεθεί πρόταση που θα αποτελέσει ρεκόρ για τον σύλλογο, με την αξία του παίκτη να υπολογίζεται στα 70 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Κρούπι εντάχθηκε στη Μπόρνμουθ το καλοκαίρι του 2025 και μέχρι σήμερα μετρά 35 συμμετοχές και 13 γκολ με την αγγλική ομάδα, ενώ έχει φορέσει και τη φανέλα των μικρών εθνικών ομάδων της Γαλλίας.

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