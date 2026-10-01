Ομπράντοβιτς: «Να είμαστε προετοιμασμένοι - Οι παίκτες μου πολεμούν για 40 λεπτά»

Ο Σέρβος τεχνικός ηγέτης των «πράσινων» μίλησε στην Media Day για την «μάχη» της 3ης αγωνιστικής κόντρα στην «ομάδα του λαού» και στάθηκε στην νοοτροπία που έχουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR, όχι μόνο στους αγώνες, αλλά και τις προπονήσεις, ενώ αναφέρθηκε και στην στήριξη του κόσμου.

«Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τη Μακάμπι. Είναι ομάδα με πολλούς καλούς παίκτες, οι οποίοι έχουν τον χαρακτήρα του προπονητή τους. Είμαι σίγουρος πως θα έρθουν στο ΟΑΚΑ και θα κάνουν πολύ καλύτερο παιχνίδι από ότι έκαναν χθες», ήταν το πρώτο του σχόλιο.

Και συνέχισε: «Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αυτό. Να καταλάβουμε πως θα παίξουμε στο παιχνίδι. Παίζουν άμυνα με αλλαγές, πιέζουν σε όλο το γήπεδο. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει στο man-to-man. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι».

Όσον αφορά στο γεγονός πως μοίρασε τα λεπτά συμμετοχής στους παίκτες του και κανένας δεν… φορτώθηκε, σχολίασε: «Πρέπει να το σκεφτόμαστε καλά αυτό, ειδικά σε διπλές εβδομάδες. Είναι σημαντικό να μοιράζουμε τον χρόνο. Κάποιες φορές δεν μπορούμε να το κάνουμε, εχθές με τη Βιλερμπάν μπορέσαμε».

Αναφορικά με τις εμφανίσεις του Λευτέρη Μαντζούκα, πάντησε: «Αν καταλαβαίνετε ότι δουλεύει σκληρά, φανταστείτε εγώ, που τον βλέπω κάθε μέρα. Του αρέσει να παίζει, δουλεύει πολύ, όπως όλοι. Όλοι οι παίκτες μου τους αρέσει να... πολεμάνε 40 λεπτά».

Τέλος, ο κόουτς του Παναθηναϊκού AKTOR αναφέρθηκε και στην παρουσία του κόσμου στο «Telekom Center Athens», τονίζοντας: «Όλοι ξέρουν τι σημαίνει για εμάς να μας στηρίζει ο κόσμος μας. Οι παίκτες το χρειάζονται περισσότερο από εμένα. Καλώ τον κόσμο μας να συνεχίσει να μας στηρίζει».