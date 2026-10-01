Βόλος: Αφαίρεση βαθμών λόγω… Σούντγκρεν - Η αντίδραση του Μπέου

Η Επιτροπή Δεοντολογίας φέρεται πως τιμώρησε την ομάδα της Μαγνησίας για υπόθεση που αφορά αγώνα με τον Πανσερραϊκό, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση του Αχιλλέα Μπέου.

Βόλος: Αφαίρεση βαθμών λόγω… Σούντγκρεν - Η αντίδραση του Μπέου
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Με ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών, αλλά και πρόστιμο, τιμωρήθηκε ο Βόλος Elabet από την Επιτροπή Δεοντολογίας, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.

Η απόφαση προκάλεσε την αντίδραση του Αχιλλέα Μπέου, ο οποίος με ανάρτησή του λίγο νωρίτερα ξέσπασε για την εξέλιξη της υπόθεσης και την ποινή που επιβλήθηκε στην ομάδα της Μαγνησίας.

Η υπόθεση για την οποία τιμωρήθηκε ο Βόλος αφορά παράπτωμα που είχε σημειωθεί πριν από δύο χρόνια, σε αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό.

Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή Δεοντολογίας φέρεται πως αποφάσισε την αφαίρεση τριών βαθμών από τον Βόλο, επιβάλλοντας παράλληλα και πρόστιμο.

Η συγκεκριμένη υπόθεση είχε έρθει στο προσκήνιο μετά τις δηλώσεις του πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας της Μαγνησίας, Ντάνιελ Σούντγκρεν. Ο Σουηδός, ωστόσο, στη συνέχεια προχώρησε σε ανάκληση των δηλώσεών του.

Η αντίδραση του Μπέου

Η απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας για την αφαίρεση βαθμών από τον Βόλο, προκάλεσε την αντίδραση του Αχιλλέα Μπέου, ο οποίος μέσω του προσωπικού του προφίλ στα social media έγραψε:

«Μόλις ενημερώθηκα για μια κατάφορα άδικη απόφαση από την Επιτροπή δεοντολογίας, που με εξέπληξε καθώς στερείται παντελώς αποδεικτικών στοιχείων και είναι έωλη.

Βέβαια είναι σύνηθες φαινόμενο να υφίστασαι διαφόρων ειδών διώξεις όταν τολμάς να συγκρουστείς με το κατεστημένο. Έτσι ξαφνικά, λοιπόν, θυμήθηκαν να τιμωρήσουν την ομάδα του Βόλου για δήθεν παράπτωμα, που υποτίθεται πως διαπράχθηκε πριν… δύο χρόνια!

Δεν ανησυχώ, ωστόσο, καθώς είμαι σίγουρος ότι Δικαστές με ήθος, αξία και ακεραιότητα δεν μπορούν παρά να αθωώσουν την ομάδα του Βόλου, καθώς, επαναλαμβάνω, η απόφαση δεν μπορεί να σταθεί επ’ ουδενί, ως απολύτως αβάσιμη και αστήρικτη».

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