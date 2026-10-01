Πρόβλημα στη Μακάμπι ενόψει Παναθηναϊκού AKTOR: Αμφίβολος ο Ντάνιελ Τάις

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ θέλει να αφήσει πίσω της την κακή εκκίνηση στη EuroLeague, με την ομάδα του Όντεντ Κάτας να έχει δύσκολο έργο για την 3η αγωνιστική της διοργάνωσης, αντιμετωπίζοντας τον Παναθηναϊκό AKTOR στο «Telekom Center Athens» (02/10, 21:15).

Σύμφωνα με το ισραηλινό «Sport5», ο Ντάνιελ Τάις ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον αστράγαλο, κάτι που καθιστά τη συμμετοχή του στο παιχνίδι με τους «πράσινους» αμφίβολη.

Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί μέχρι την ώρα του τζάμπολ και μένει να δούμε αν θα μπορέσει να συνεισφέρει στην αναμέτρηση κόντρα στο «τριφύλλι».