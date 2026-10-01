EuroLeague: MVP της 2ης αγωνιστικής ο Μπράιαντ

Ο Ελάιτζα Μπράιαντ ξεκίνησε με εντυπωσιακό τρόπο τη σεζόν 2026-27, καθώς αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της 2ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο άσος της Χάποελ Τελ Αβίβ ήταν καθοριστικός στη μεγάλη εκτός έδρας νίκη με 81-80 επί του Ερυθρού Αστέρα, καταγράφοντας 18 πόντους, 10 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 4 κλεψίματα. Παράλληλα, κέρδισε 7 φάουλ και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 31 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης (PIR), επίδοση που ήταν η κορυφαία της αγωνιστικής.

Αυτό ήταν το τέταρτο βραβείο MVP αγωνιστικής στην καριέρα του Μπράιαντ στη EuroLeague. Ο Αμερικανός είχε κατακτήσει μία φορά τη συγκεκριμένη διάκριση με την Αναντολού Εφές και δύο ακόμη φορές με τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Στη δεύτερη θέση των κορυφαίων εμφανίσεων βρέθηκε ο Κέβιν Πάντερ της Μπαρτσελόνα με PIR 28, παρά την ήττα της ομάδας του από τη Ντουμπάι με 94-87. Ο Πάντερ σημείωσε 25 πόντους, ενώ από 26 PIR είχαν ο Καρλίκ Τζόουνς της Παρτίζαν και ο Σάσα Βεζένκοβ του Ολυμπιακού.

Την κορυφαία πεντάδα συμπλήρωσαν ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ της Φενέρμπαχτσε και ο Σιλβέν Φρανσίσκο του Παναθηναϊκού AKTOR, οι οποίοι συγκέντρωσαν από 25 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.