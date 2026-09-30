Παναθηναϊκός AKTOR - Βιλερμπάν 102-79: Πέρασε από πάνω της με 100άρα και ετοιμάζεται για τη Μακάμπι

Ο Παναθηναϊκός έφερε την αποστολή του εις πέρας με τον καλύτερο τρόπο. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, μέσα σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα, πήρε την νίκη επί της Βιλερμπάν με 102-79 , κάνοντας το δύο στα δύο στη διοργάνωση και πάει με τις καλύτερες προϋποθέσεις στον αγώνα της Παρασκευής με τη Μακάμπι και πάλι στο Telekom Center.

Οι παίκτες του Ομπράντοβιτς ήταν εξαιρετικοί καθ' όλη τη διάρκεια του ματς, κατάφεραν από το πρώτο δεκάλεπτο να επιβάλλουν τον ρυθμό τους και να μην επιτρέψουν στους Γάλλους να διεκδικήσουν το παραμικρό.

Κορυφαίοι για τους νικητές ήταν οι Σιλβέν Φρανσίσκο, Λευτέρης Μαντζούκας, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Τζέριαν Γκραντ, Ματίας Λεσόρ και Νίκος Ρογκαβόπουλος.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την αναμέτρηση με τον Γκραντ να έχει την μπαγκέτα στα χέρια του και τον Αμερικανό να ψάχνει ένα καλό παιχνίδι για να πάρει ψυχολογία. Οι “πράσινοι” προσπάθησαν να παίξουν καλή άμυνα και να τρέξουν στον αιφνιδιασμό και το κατάφεραν παίρνοντας προβάδισμα με 5-2, έπειτα από τρίποντο του Γιαμπουσέλε. Τα λάθη στην άμυνα όμως έδωσαν το δικαίωμα στους Γάλλους να απαντήσουν και να απειλήσουν με τον Κράουντερ, αλλά ο Γκραντ ήταν στο… βράδυ του. Ο Αμερικάνος με 7 δικούς του πόντους ήταν οι λόγος που ο Παναθηναϊκός έτρεξε σερί 10-0 και πήρε προβάδισμα με 15-7, τέσσερα λεπτά πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου.

“Ζεστός” Μαντζούκας, “μάγος” Φρανσίσκο

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ξεκίνησε τις αλλαγές περνώντας στο ματς τους Φρανσίσκο και Λεσόρ, με τη Βιλερμπάν να “χτυπάει” στη ρακέτα και να μειώνει σε 15-11. Ο Παναθηναϊκός είχε όμως τον πλήρη έλεγχο του αγώνα. Από τη στιγμή που έπαιρνε τα ριμπάουντ, οι επιστροφές των Γάλλων ήταν κάκιστες με τους γηπεδούχους να τρέχουν χωρίς σταματημό. Ο Μαντζούκας έκανε το 17-11 και ο Φρανσίσκο ξεκίνησε τα… μαγικά του, έφτασε τους 7 πόντους και ο Παναθηναϊκός “έκλεισε” το δεκάλεπτο προηγούμενος με 25-13.

Ο έλεγχος στον Παναθηναϊκό με τη διαφορά να ανεβαίνει

Κάκιστο το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ξεκίνημα τέτοιο που ανάγκασε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να καλέσει τάιμ άουτ πριν καν συμπληρωθεί ένα λεπτό αγώνα. Δύο κακές επιθέσεις και δύο τρίποντα από τον Σέστινα έκαναν το σκορ 25-19, εξαγριώνοντας τον Σέρβο τεχνικό. Το σερί των Γάλλων έφτασε το 2-9, με τον Παναθηναϊκό να βρίσκει λύσεις δια χειρός Μπάντιο και τους “πράσινους” να παίρνουν και πάλι την κατάσταση στα χέρια τους, 30-22. Μάλιστα στο 13’ ο Ρογκαβόπουλος με σουτ τριών πόντων έστειλε τη διαφορά πάνω από τους 10 πόντους, 33-22. Ο Γάλλος έκανε ότι ήθελε την άμυνα των συμπατριωτών του και με γκολ-φάουλ διαμόρφωσε το το 37-24, στο 15’, αλλά την ίδια στιγμή ο Μπράνκου Μπάντιο χρεώθηκε με το τρίτο του προσωπικό φάουλ.

Ο Μαντζούκας πήρε… φωτιά

Αυτό δεν ήταν αρκετό για να αλλάξουν τα δεδομένα του αγώνα μιας και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έβλεπε πολλούς παίκτες του να το παίρνουν προσωπικά. Όσο ο Φρανσίσκο… έγραφε, ο Μαντζούκας “πυροβολούσε” και ο Ρογκαβόπουλος με πολύ ωραία προσωπική φάση που κατέληξε σε γκολ-φάουλ έκανε το 44-30, 3:30 πριν το τέλος του πρώτου μέρους. Όσο ο Παναθηναϊκός έφτανε προς το τέλος του ημιχρόνου ο Μαντζούκας… αφηνίαζε και η διαφορά ανέβαινε. Ο Έλληνας παίκτης ήταν καταπληκτικός και ολοκλήρωσε το πρώτο μέρος με 16 πόντους (2/2 δίποντα, 4/5 τρίποντα) και “οδήγησε” τον Παναθηναϊκό στο +22, 56-34, που ήταν το σκορ ημιχρόνου.

Το τελείωσε πριν την ώρα του

Εξαιρετικό ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό και στο δεύτερο ημίχρονο. Οι “πράσινοι” με πολύ καλές άμυνες, κατάφερα να τρέξουν για μία ακόμα φορά το γήπεδο με τον Γιαμπουσέλε να τελειώνει τις φάσεις με άνεση. Την ίδια ώρα ο Καλαϊτζάκης έφτανε τις 4 ασίστ και με τρίποντο διεύρυνε ακόμα περισσότερο τη διαφορά. Ο Έλληνας παίκτης όμως έκανε το τρίτο του φάουλ, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να τον περάσει εκτός και να βάζει για πρώτη φορά τον Δημήτρη Μωραΐτη ο οποίος με το που πάτησε παρκέ έκανες το 68-42. Με τον Ντίνο Μήτογλου να είναι ο παίκτης που έστειλε τη διαφορά στη μέγιστη τιμή της, 70-42.

Διαχείριση “Ζοτς” εν όψει Μακάμπι

Στο δεύτερο μισό της τρίτης περιόδου ο Ομπράντοβιτς έπαιξε με Φρανσίσκο, Μωραΐτη και Μπάντιο στην περιφέρεια και τον Ρογκαβόπουλο στο “4”, εναλλάσσοντας Μήτογλου και Λεσόρ στο “5”. Σιγά-σιγά περνούσε στο μυαλό του Σέρβου τεχνικού και το ματς της Παρασκευής και ο στόχος δεν ήταν άλλος από τη μικρότερη δυνατή καταπόνηση των παικτών, μιας και οι λύσεις είναι περιορισμένες λόγω των τραυματισμών. Λίγο πριν το τέλος ο Φρανσίσκο με ένα ακόμα τρίποντο έφτασε τους 14 πόντους και έκανε το 76-50, με το σκορ της περιόδου να είναι 80-56.

Το τελευταίο δεκάλεπτο ήταν ο ορισμός της… τυπικής διαδικασίας με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να έχουν πλέον ξεκάθαρα το μυαλό τους σε αυτό που… έρχεται. Στο 33΄το σκορ ήταν στο 85-64, με τους “πράσινους” να σκέφτονται μεν τη Μακάμπι αλλά να μην κατεβάζουν ρυθμό και να προσπαθούν να ανοίξουν ακόμα περισσότερο τη διαφορά. Πέντε λεπτά πριν από το τέλος το σκορ ήταν στο 96-69, με τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη με τρίποντο στην εκπνοή να κάνει το 102-79.

Τα Δεκάλεπτα: 25-13, 56-34, 80-56, 102-79

Δείτε εδώ τα συνολικά στατιστικά της αναμέτρησης