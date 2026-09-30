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Μαντζούκας: «Όταν μου φωνάζει ο Ομπράντοβιτς, τον ακούω απόλυτα»

Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού έκανε το καλύτερο παιχνίδι του στην Euroleague και στάθηκε στη σχέση του με τον Σέρβο κόουτς. 

Μαντζούκας: «Όταν μου φωνάζει ο Ομπράντοβιτς, τον ακούω απόλυτα»
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Δύο αγώνες και δύο εξαιρετικές εμφανίσεις στην Euroleague. Ο Λευτέρης Μαντζούκας έκανε ρεκόρ καριέρας στη διοργάνωση και αυτό δεν έγινε τυχαία. Ο ίδιος μίλησε για τον σεβασμό που τρέφει στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και την απόλυτη προσήλωσή του στις οδηγίες που του δίνει.

Οι δηλώσεις του Μαντζούκα στη Nova:

«Δεν έχει να κάνει μόνο με μένα. Προσπαθούμε να παίξουμε το παιχνίδι μας. Δεύτερο νικηφόρο ματς, αυτό έχει σημασία».

Για τις φωνές του Ομπράντοβιτς: «Είναι κόουτς με τεράστια εμπειρία, μέσα από πάρα πολλά χρόνια και επιτυχίες στο μπάσκετ. Όταν μου φωνάζει ξέρω πως δεν είναι προσωπικό, θέλει να παίξω καλύτερα για την ομάδα, γι’ αυτό τον σέβομαι απόλυτα και τον ακούω απόλυτα. Στο ξεκίνημα της σεζόν είπε σε όλους πως δεν μετρά το όνομα πίσω, είμαστε Παναθηναϊκός και όποιος κάνει τη δουλειά αυτός θα παίζει. Ακολουθώ τις λέξεις του και προσπαθώ να είμαι στο πνεύμα».

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