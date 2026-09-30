· Παναθηναϊκός

Βραδιά γεμάτη ρεκόρ για τον Μαντζούκα

Ο Έλληνας παίκτης ήταν εξαιρετικός και συνέβαλλε τα μέγιστα για να κάνει ο Παναθηναϊκός το δύο στα δύο. 

Βραδιά γεμάτη ρεκόρ για τον Μαντζούκα
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Ο Παναθηναϊκός έκανε το χρέος του και με το παραπάνω, αφού παίζοντας χορταστικό μπάσκετ επικράτησε της Βιλερμπάν με 102-79 και έκανε το δύο στα δύο στη Euroleague.

Ο Λευτέρης Μαντζούκας ήταν εξαιρετικός, πραγματοποιώντας μαγική εμφάνιση με τους 16 πόντους να αποτελεί ρεκόρ καριέρας. Αλλά δεν ήταν το μόνο. Ο Έλληνας παίκτης με τους 19 βαθμούς αξιολόγησης και τα 6 ριμπάουντ σημείωσε συνολικά 3 ρεκόρ καριέρας αποδεικνύοντας πως είναι στην καλύτερη του φάση.

Ρεκόρ καριέρας σημείωσε και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, που ήταν και αυτός εντυπωσιακός στην αναμέτρηση, ο οποίος σημείωσε 11 πόντους και 5 ασίστ.

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