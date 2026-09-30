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Πάρκερ: «Ο Παναθηναϊκός μας έδειξε τι χρειάζεται το κορυφαίο επίπεδο»

Ο προπονητής της Βιλερμπάν μίλησε με τα καλύτερα λόγια για το «τριφύλλι» και τόνισε πως οι «πράσινοι» είναι τυχεροί που έχουν τους Γάλλους. 

Ηλίας Λαλιώτης

Πάρκερ: «Ο Παναθηναϊκός μας έδειξε τι χρειάζεται το κορυφαίο επίπεδο»
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Για το επίπεδο του Παναθηναϊκού μίλησε ο Τόνι Πάρκερ στη συνέντευξη Τύπου. Ο παλαίμαχος σταρ του ΝΒΑ, ουσιαστικά έδειξε να αναγνωρίζει πως το επίπεδο των ομάδων είναι διαφορετικό. Παράλληλα ξεκαθάρισε πως οι «πράσινοι» είναι τυχεροί που έχουν τους Γάλλους στο ρόστερ τους.

Οι δηλώσεις του Πάρκερ:

Για τον αγώνα και το τι μπορεί να βελτιώσει η ομάδα του: «Ήταν καλό ματς για εμάς. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, έπαιξε εξαιρετικά. Έχουμε πολλά να μάθουμε, μας έδειξε τι χρειάζεται για να είσαι στο κορυφαίο επίπεδο. Physicality, πνευματική ετοιμότητα, ένταση, πολλά που πρέπει να βελτιώσουμε. Θα μάθουμε από αυτό, θα δούμε φιλμ, τι μπορούμε να βελτιώσουμε και θα επιστρέψουμε καλύτεροι».

Για τους Γάλλους παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR και για το πόσο σημαντικοί είναι για το μέλλον του γαλλικού μπάσκετ: «Είναι τρομεροί παίκτες, έχουν αποδείξει την αξία τους. Έχουν κερδίσει την Ευρωλίγκα, έχουν παίξει στο ΝΒΑ, έχουν επιτυχίες με την Εθνική. Είναι εξαιρετικός κορμός για τον Παναθηναϊκό, είναι φίλοι και βοηθάει στην χημεία. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ τυχερός που τους έχει».

Για την μεταγραφή του Φρανσίσκο και αν έχουν μιλήσει για αυτή την κατάσταση: «Φυσικά του μίλησα για την κατάσταση. Είναι αυτή που είναι. Μίλησα αρκετά για την κατάσταση. Του εύχομαι τα καλύτερα. Τον λατρεύω ως παίκτη, ως προσωπικότητα και ο Παναθηναϊκός είναι τυχερός που τον έχει».

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