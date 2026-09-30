Μακάμπι - Μπεσίκτας 93-109: Καταιγιστικοί οι Τούρκοι πήραν την πρώτη τους νίκη στην EuroLeague

Η Μπεσίκτας έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, επικρατώντας με 109-93 στη Σερβία και πανηγυρίζοντας την πρώτη της νίκη στη EuroLeague μετά την επιστροφή της στη διοργάνωση έπειτα από 13 χρόνια.

Η ομάδα του Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης από τα πρώτα λεπτά και, παρά την προσπάθεια της Μακάμπι να επιστρέψει στο δεύτερο δεκάλεπτο, πάτησε ξανά το... γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και έφτασε με άνεση στη νίκη.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Μπεσίκτας μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση, με τον Νόουελ να δίνει από νωρίς σημαντικό προβάδισμα στην τουρκική ομάδα, η οποία βρέθηκε στο +6 (12-6) στο 5'. Οι Κορκμάζ και Ομορούγι ανέβασαν ακόμη περισσότερο τη διαφορά, με το πρώτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 27-19 υπέρ των φιλοξενούμενων.

Το σκηνικό δεν άλλαξε στη δεύτερη περίοδο. Η Μπεσίκτας συνέχισε να έχει τον πρώτο λόγο και έφτασε μέχρι το +16 (31-47), όμως η Μακάμπι αντέδρασε. Οι Λούντμπεργκ και Κλαρκ πρωταγωνίστησαν σε ένα επιμέρους 10-0, επιτρέποντας στους Ισραηλινούς να μειώσουν τη διαφορά και να πάνε στα αποδυτήρια με το σκορ στο 46-52.

Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως, η Μπεσίκτας επέστρεψε... αγριεμένη. Ο Μπράουν εκτέλεσε με συνέπεια από την περιφέρεια, ενώ ο Σκότι Γουίλμπεκιν πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και έδωσε νέα ώθηση στους Τούρκους. Με επιμέρους σκορ 26-17 στην τρίτη περίοδο, η διαφορά εκτοξεύτηκε ξανά, με τη Μπεσίκτας να προηγείται 78-63.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο δεν άλλαξαν πολλά. Η τουρκική ομάδα διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο, δεν επέτρεψε στη Μακάμπι να επιστρέψει στη διεκδίκηση της νίκης και έφτασε τελικά στο εμφατικό 109-93.

Τα δεκάλεπτα: 19-27, 46-52, 63-78, 109-93.