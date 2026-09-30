· Μακάμπι Τελ Αβίβ · Μπεσίκτας

Μακάμπι - Μπεσίκτας 93-109: Καταιγιστικοί οι Τούρκοι πήραν την πρώτη τους νίκη στην EuroLeague

Η Μπεσίκτας επικράτησε 109-93 της Μακάμπι Τελ Αβίβ και πήρε την πρώτη της νίκη στη φετινή EuroLeague. Σπουδαία εμφάνιση από τους Μπράουν και Ουίλμπεκιν.

Μακάμπι - Μπεσίκτας 93-109: Καταιγιστικοί οι Τούρκοι πήραν την πρώτη τους νίκη στην EuroLeague
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Μπεσίκτας έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, επικρατώντας με 109-93 στη Σερβία και πανηγυρίζοντας την πρώτη της νίκη στη EuroLeague μετά την επιστροφή της στη διοργάνωση έπειτα από 13 χρόνια.

Η ομάδα του Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης από τα πρώτα λεπτά και, παρά την προσπάθεια της Μακάμπι να επιστρέψει στο δεύτερο δεκάλεπτο, πάτησε ξανά το... γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και έφτασε με άνεση στη νίκη.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Μπεσίκτας μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση, με τον Νόουελ να δίνει από νωρίς σημαντικό προβάδισμα στην τουρκική ομάδα, η οποία βρέθηκε στο +6 (12-6) στο 5'. Οι Κορκμάζ και Ομορούγι ανέβασαν ακόμη περισσότερο τη διαφορά, με το πρώτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 27-19 υπέρ των φιλοξενούμενων.

Το σκηνικό δεν άλλαξε στη δεύτερη περίοδο. Η Μπεσίκτας συνέχισε να έχει τον πρώτο λόγο και έφτασε μέχρι το +16 (31-47), όμως η Μακάμπι αντέδρασε. Οι Λούντμπεργκ και Κλαρκ πρωταγωνίστησαν σε ένα επιμέρους 10-0, επιτρέποντας στους Ισραηλινούς να μειώσουν τη διαφορά και να πάνε στα αποδυτήρια με το σκορ στο 46-52.

Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως, η Μπεσίκτας επέστρεψε... αγριεμένη. Ο Μπράουν εκτέλεσε με συνέπεια από την περιφέρεια, ενώ ο Σκότι Γουίλμπεκιν πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και έδωσε νέα ώθηση στους Τούρκους. Με επιμέρους σκορ 26-17 στην τρίτη περίοδο, η διαφορά εκτοξεύτηκε ξανά, με τη Μπεσίκτας να προηγείται 78-63.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο δεν άλλαξαν πολλά. Η τουρκική ομάδα διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο, δεν επέτρεψε στη Μακάμπι να επιστρέψει στη διεκδίκηση της νίκης και έφτασε τελικά στο εμφατικό 109-93.

Τα δεκάλεπτα: 19-27, 46-52, 63-78, 109-93.

COMMENTS
LATEST NEWS
23:59 EUROLEAGUE

Πάρκερ: «Ο Παναθηναϊκός μας έδειξε τι χρειάζεται το κορυφαίο επίπεδο»

23:40 EUROLEAGUE

Βαθμολογία EuroLeague: Κορυφή με 2/2 για τον Παναθηναϊκό - Άνετη νίκη η Μπεσίκτας στο Βελιγράδι

23:38 EUROLEAGUE

Μαντζούκας: «Όταν μου φωνάζει ο Ομπράντοβιτς, τον ακούω απόλυτα»

23:34 EUROLEAGUE

Φρανσίσκο: «Μόνο 3 ασίστ; Πρέπει να τους κάνω περισσότερο χαρούμενους»

23:29 EUROLEAGUE

Ομπράντοβιτς: «Γενικά παίξαμε καλά, σημαντικό πως μοιράσαμε το χρόνο»

23:22 EUROLEAGUE

Βραδιά γεμάτη ρεκόρ για τον Μαντζούκα

23:16 EUROLEAGUE

Μακάμπι - Μπεσίκτας 93-109: Καταιγιστικοί οι Τούρκοι πήραν την πρώτη τους νίκη στην EuroLeague

23:14 SUPER LEAGUE 2

Στην Αναγέννηση Καρδίτσας ο Κέιον Έντουαρντς

23:14 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Βιλερμπάν 102-79: Πέρασε από πάνω της με 100άρα και ετοιμάζεται για τη Μακάμπι

23:00 ONSPORTS

Καλάθης: «Ο κόσμος ήταν απίστευτος, πρέπει να αποβάλουμε τη νευρικότητα»

22:42 ΜΠΑΣΚΕΤ

Τρινκιέρι: «Αν στο τέλος η φανέλα δεν είναι γεμάτη… αίμα και ιδρώτα, δε θα είμαστε ευχαριστημένοι»

22:31 ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroCup: «Κλείνει» Ολίνικ η Ρόμα, αντίπαλος του ΠΑΟΚ στη διοργανωση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας