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Φρανσίσκο: «Μόνο 3 ασίστ; Πρέπει να τους κάνω περισσότερο χαρούμενους»

Ο Γάλλος απάντησε αφοπλιστικά σε ερώτηση για την εξαιρετική του εμφάνιση στο Telekom Center Athens με την Βιλερμπάν. 

Φρανσίσκο: «Μόνο 3 ασίστ; Πρέπει να τους κάνω περισσότερο χαρούμενους»
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Πέτυχε 19 πόντους, δεν είχε ούτε ένα λάθος, ενώ μοίρασε και 3 ασίστ. Αυτός ο αριθμός δεν τον έκανε χαρούμενο και το τόνισε ο Σιλβέν Φρανσίσκο μόλις του ανέλυσαν τα στατιστικά του.

Οι δηλώσεις του στη Nova:

«Μόνο 3 ασίστ; Πρέπει να κάνω περισσότερο χαρούμενους τους συμπαίκτες μου. Είμαι χαρούμενος για τη νίκη. Τα καταφέραμε, αυτό έχει σημασία.

Μείναμε συγκεντρωμένοι, είμαστε στεναχωρημένοι για το Super Cup, αλλά συνεχίσαμε, προσπαθήσαμε. Πρέπει να προσπαθήσουμε και να δουλέψουμε για το ματς με τη Μακάμπι, σημαντικό να συνεχίσουμε με νίκη».

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