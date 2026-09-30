Στην Αναγέννηση Καρδίτσας ο Κέιον Έντουαρντς

Η μεταγραφική περίοδος στη Superbet League 2 ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τρίτης (29/09), με την Αναγέννηση Καρδίτσας να κλείνει τον κύκλο των κινήσεών της με μία ακόμη σημαντική προσθήκη.

Η Καρδίτσα απέκτησε τον Κέιον Έντουαρντς, έναν 23χρονο Άγγλο με καταγωγή από την Τζαμάικα, ο οποίος έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες της Άρσεναλ.

Ο Έντουαρντς κατέγραψε 23 γκολ σε 41 συμμετοχές με την Κ18 των «Λονδρέζων», ενώ με την Κ21 σημείωσε 26 τέρματα σε 58 αγώνες. Συνολικά, μετρά 49 γκολ σε 99 επίσημες εμφανίσεις στις ομάδες υποδομής της Άρσεναλ.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Αναγέννηση Καρδίτσας ανακοινώνει την απόκτηση του επιθετικού Khayon Edwards.

Γεννημένος στις 12 Σεπτεμβρίου 2003 στο Λονδίνο, ο 23χρονος επιθετικός, αγγλικής και τζαμαϊκανής καταγωγής, αγωνίζεται στην κορυφή της επίθεσης και έχει ύψος 1,80 μ.

Ο Edwards αναπτύχθηκε ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες της Άρσεναλ, όπου ξεχώρισε για την παραγωγικότητά του και υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιό του το 2022.

Σημαντική στιγμή στην πορεία του αποτέλεσε η σεζόν 2024/25, όταν οι εμφανίσεις του με την Κ21 των «κανονιέρηδων» τού χάρισαν μια θέση ανάμεσα στους οκτώ υποψηφίους για το βραβείο Παίκτη της Σεζόν στην Premier League 2.

Έχει επίσης αγωνιστεί στη Λέιτον Όριεντ, με τη μορφή δανεισμού, ενώ τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η πορτογαλική Εστορίλ, με την οποία πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην πρώτη κατηγορία της Πορτογαλίας.

Η Αναγέννηση υποδέχεται έναν νεαρό επιθετικό με σημαντικές βάσεις και φιλοδοξία για το επόμενο βήμα της καριέρας του.

Καλώς ήρθες στην οικογένεια της Αναγέννησης, Khayon!».