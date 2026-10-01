Παναθηναϊκός: «Πράσινο» σόου κόντρα στη Βιλερμπάν με το κάρφωμα του Λεσόρ (video)

Ο Παναθηναϊκός ήταν απολαυστικός απέναντι στη Βιλερμπάν, συνδυάζοντας ουσία και θέαμα στη νίκη με 102-79, που άφησε απόλυτα ικανοποιημένους τους φίλους του στο T-Center.

Ο Μωραΐτης έκλεψε την μπάλα και με υπερπροσπάθεια την κράτησε εντός αγωνιστικού χώρου, ο Ρογκαβόπουλος την έδωσε στον Καλαϊτζάκη, ο οποίος με πάσα εκτός ισορροπίας βρήκε τον Λεσόρ. Ο Γάλλος σέντερ απογειώθηκε και ολοκλήρωσε τη φάση με ένα δυναμικό κάρφωμα, ξεσηκώνοντας το γήπεδο.