Ρονάλντο: Οριστική η απόφασή του να αποχωρήσει από την εθνική Πορτογαλίας, λέει η «O Jogo»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποφάσισε να μην επιστρέψει ξανά στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της εθνικής Πορτογαλίας, σύμφωνα με την «O Jogo».

Ο Πορτογάλος σταρ αποχώρησε από το προπονητικό κέντρο της Πορτογαλίας μετά τη συνέντευξη Τύπου του προπονητή και έπειτα από συζήτηση με τον πρόεδρο της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

Ο ίδιος πήρε θέση για την απόφασή του, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή. Αντίθετα, άφησε να εννοηθεί πως θα μιλήσει αναλυτικά όταν θεωρήσει ότι έχει έρθει η κατάλληλη στιγμή.

«Όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, θα πω σε όλους τους Πορτογάλους την αλήθεια για τους λόγους που οδήγησαν στην αποχώρησή μου από την εθνική ομάδα, στην οποία πάντα αφιέρωνα τον εαυτό μου», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Πλέον, η «O Jogo» υποστηρίζει πως η απόφαση του Ρονάλντο είναι οριστική και μη αναστρέψιμη. Αυτό σημαίνει πως η αναμέτρηση απέναντι στην Ουαλία, στο «Αλβαλάδε», ενδέχεται να έχει καταγραφεί ως η τελευταία του εμφάνιση με τη φανέλα της εθνικής Πορτογαλίας.