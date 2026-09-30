«Βόμβα» από τον Ρονάλντο: «Αποχωρώ από την Εθνική, την κατάλληλη στιγμή, θα πω σε όλους την αλήθεια»

Η εξέλιξη έρχεται έπειτα από ένα έντονο παρασκήνιο που έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες ημέρες στην πορτογαλική αποστολή. Όλα ξεκίνησαν στην αναμέτρηση με τη Νορβηγία, όταν ο Χόρχε Ζεσούς άφησε τον Ρονάλντο στον πάγκο, τον έστειλε για προθέρμανση, αλλά τελικά δεν τον χρησιμοποίησε.

Ακολούθησαν δημοσιεύματα και φήμες σχετικά με τη δυσαρέσκεια του Πορτογάλου σταρ, αλλά και την απουσία του από προπονήσεις της ομάδας. Η κατάσταση ήταν τέτοια που χρειάστηκε να παρέμβει και ο πρόεδρος της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Πέδρο Προένσα, ο οποίος τροποποίησε το πρόγραμμά του προκειμένου να συναντηθεί τόσο με τον Ρονάλντο όσο και με τον ομοσπονδιακό τεχνικό.

Μάλιστα, το απόγευμα της Τετάρτης ο Χόρχε Ζεσούς επιχείρησε να βάλει τέλος στη φημολογία, υποστηρίζοντας πως δεν υπάρχει πρόβλημα στις σχέσεις του με τον Ρονάλντο. Παράλληλα, ανέφερε πως η διαχείριση του αρχηγού είχε συζητηθεί εκ των προτέρων και πως ο ίδιος θα συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση.

Ωστόσο, ο Ρονάλντο δεν έδωσε το «παρών» στο πρόγραμμα και λίγο αργότερα ανακοίνωσε μέσω των social media την αποχώρησή του από το καμπ.

«Μετά τη συνέντευξη Τύπου του ομοσπονδιακού προπονητή και έπειτα από συζήτηση με τον πρόεδρο της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, πήρα την απόφαση να αποχωρήσω από το καμπ της Εθνικής ομάδας. Όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, θα πω σε όλους τους Πορτογάλους την αλήθεια για τους λόγους που οδήγησαν στην αποχώρησή μου από την εθνική ομάδα, στην οποία ήμουν πάντοτε αφοσιωμένος. Τώρα είναι η στιγμή να ευχηθώ καλή επιτυχία στην Πορτογαλία και σε όλους τους συμπαίκτες μου, χωρίς καμία εξαίρεση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την A Bola, το ιδιωτικό αεροσκάφος του Ρονάλντο, ένα Bombardier Global Express XRS, είχε προγραμματισμένη πτήση από τη Μαδρίτη προς την Κοπεγχάγη και στη συνέχεια επιστροφή στην Ισπανία, στις 23:15 τοπική ώρα.