Τρινκιέρι: «Αν στο τέλος η φανέλα δεν είναι γεμάτη… αίμα και ιδρώτα, δε θα είμαστε ευχαριστημένοι»

Ο ΠΑΟΚ πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό δεύτερο ημίχρονο, ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του και έφτασε με άνεση στη νίκη κόντρα στη Μανρέσα, προσφέροντας παράλληλα θέαμα στους φίλους του που γέμισαν το «Παλατάκι».

Παρόλα αυτά, ο Αντρέα Τρινκιέρι είχε διαφορετική άποψη για την εικόνα της ομάδας του. Ο Ιταλός τεχνικός, στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης, στάθηκε στα προβλήματα που παρουσίασε ο ΠΑΟΚ, ξεκαθαρίζοντας πως, παρά το ξέσπασμα στο δεύτερο μέρος, η συνολική εμφάνιση δεν τον άφησε ικανοποιημένο.

Οι δηλώσεις του Τρινκιέρι:

«Δεν παίξαμε καλά, αλλά περίμενα ένα τέτοιο παιχνίδι. Είναι δύσκολο για μας να καταλάβουμε πως να παίξουμε. Δεν είχαμε την ίδια ένταση, έπαιξε πολύ καλά η Μανρέσα, καλύτερα από εμάς, και παικτικά και προπονητικά.

Είναι πάντα επικίνδυνη η πρεμιέρα. Η ένταση ήταν διαφορετική. Θέλαμε να κάνουμε σωστά τα πράγματα. Στο δεύτερο ημίχρονο δύο παίκτες μας έδωσαν πολλά επιθετικά και στο τέλος ο Ταϊρί μας έδωσε την τελική ώθηση.

Αν στο τέλος του αγώνα η φανέλα δεν είναι γεμάτη… αίμα και ιδρώτα, δε θα είμαστε ευχαριστημένοι. Η ατμόσφαιρα και η νίκη ήταν ό,τι καλύτερο σήμερα».