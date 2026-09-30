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Ομπράντοβιτς: «Γενικά παίξαμε καλά, σημαντικό πως μοιράσαμε το χρόνο»

Ο Σέρβος κόουτς μίλησε για το rotation που έγινε στο ματς με τη Βιλερμπάν, αλλά και για την εργατικότητα των Μαντζούκα και Καλαϊτζάκη. 

Ομπράντοβιτς: «Γενικά παίξαμε καλά, σημαντικό πως μοιράσαμε το χρόνο»
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Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έμεινε ικανοποιημένος απ’ την εμφάνιση με τη Βιλερμπάν. Επειδή του έδωσε την ευκαιρία να κάνει rotation, καθώς σκέφτεται ήδη το παιχνίδι με τη Μακάμπι.

Οι δηλώσεις του στη Nova:

«Χρησιμοποίησα όλους τους παίκτες, μοιράσαμε το χρόνο γιατί έχουμε το ματς με την Μακάμπι. Σημαντικό πως το κάναμε. Τα παιδιά πάλεψαν, ήταν συγκεντρωμένοι. Μπορεί να κάναμε κάποια λάθη, αλλά γενικά παίξαμε καλά».

Για Μαντζούκα-Καλαϊτζάκη: «Ξοδεύουν πολλές ώρες στο γυμναστήριο, κάνουν προπόνηση, είναι καλό γι’ αυτούς και για μας πως παίζουν τόσο καλά και βοηθούν την ομάδα να νικά».

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