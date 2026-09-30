Καλάθης: «Ο κόσμος ήταν απίστευτος, πρέπει να αποβάλουμε τη νευρικότητα»

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 93-78 της Μανρέσα στην πρώτη αγωνιστική του EuroCup. Οι «ασπρόμαυροι» χρειάστηκε να περιμένουν μέχρι την τελευταία περίοδο για να αποκτήσουν τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης. Μέχρι εκείνο το σημείο οι δύο ομάδες βρίσκονταν κοντά στο σκορ, όμως ο ΠΑΟΚ ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του στο κρίσιμο σημείο και έφτασε δίκαια στην επικράτηση.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Νικ Καλάθης στάθηκε ιδιαίτερα στην ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ στο γήπεδο. Ο Έλληνας διεθνής αναφέρθηκε στην ενέργεια που πήρε η ομάδα από τον κόσμο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της παρουσίας των φιλάθλων στην πρεμιέρα της ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Όσα είπε ο Καλάθης:

«Κανείς δεν είπε ότι θα είναι εύκολο παιχνίδι. Είναι μια ομάδα από την Ισπανία και αυτό λέει πολλά.

Ο κόσμος ήταν απίστευτος. Τον ευχαριστούμε.

Η νίκη είναι πάντα νίκη. Στην 4η περίοδο ήμασταν πολύ καλύτεροι και δείξαμε ότι αποβάλαμε τη νευρικότητα που είχαμε στην αρχή.

Αυτό πρέπει να αποβάλουμε, τη νευρικότητα».