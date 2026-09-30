EuroCup: «Κλείνει» Ολίνικ η Ρόμα, αντίπαλος του ΠΑΟΚ στη διοργανωση

Οι ομάδες του EuroCup δυναμώνουν. Η Ρόμα στην οποία μετέχει ο Λούκα Ντόντσιτς, είναι μία απ’ τις αντιπάλους του ΠΑΟΚ στον όμιλο. Θα αντιμετωπίσει τον «Δικέφαλο» στη Θεσσαλονίκη τον Νοέμβρη (3/11) και δύο μήνες μετά (6/1) στη Ρώμη.

Η ομάδα της «αιώνιας πόλης», θα έχει στο ρόστερ της όπως όλα δείχνουν, τον Κέλι Ολίνικ! Σε μία απ’ τις σημαντικότερες μεταγραφές στη διοργάνωση.

Ο Καναδός έχει συμφωνήσει με τους ανθρώπους της Ρόμα. Στα 35 του χρόνια έχει 13 σεζόν εμπειρίας από το ΝΒΑ με πάνω από 850 αγώνες! Με 9.8 πόντους ανά αγώνα και 5 ριμπάουντ.

Έχει φορέσει τη φανέλα των Σέλτικς, Χιτ, Ρόκετς, Πίστονς, Τζαζ, Ράπτορς, Πέλικανς και Σπερς. Παράλληλα γνωρίζει καλά τον Σκαριόλο, ο οποίος έχει ρόλο συμβούλου στους Ρωμαίους.