· Ρόμα

EuroCup: «Κλείνει» Ολίνικ η Ρόμα, αντίπαλος του ΠΑΟΚ στη διοργανωση

Η ομάδα στην οποία μετέχει ο Λούκα Ντόντσιτς, είναι έτοιμη να κάνει δικό της τον Καναδό με τη μεγάλη καριέρα στο ΝΒΑ. 

EuroCup: «Κλείνει» Ολίνικ η Ρόμα, αντίπαλος του ΠΑΟΚ στη διοργανωση
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι ομάδες του EuroCup δυναμώνουν. Η Ρόμα στην οποία μετέχει ο Λούκα Ντόντσιτς, είναι μία απ’ τις αντιπάλους του ΠΑΟΚ στον όμιλο. Θα αντιμετωπίσει τον «Δικέφαλο» στη Θεσσαλονίκη τον Νοέμβρη (3/11) και δύο μήνες μετά (6/1) στη Ρώμη.

Η ομάδα της «αιώνιας πόλης», θα έχει στο ρόστερ της όπως όλα δείχνουν, τον Κέλι Ολίνικ! Σε μία απ’ τις σημαντικότερες μεταγραφές στη διοργάνωση.

Ο Καναδός έχει συμφωνήσει με τους ανθρώπους της Ρόμα. Στα 35 του χρόνια έχει 13 σεζόν εμπειρίας από το ΝΒΑ με πάνω από 850 αγώνες! Με 9.8 πόντους ανά αγώνα και 5 ριμπάουντ.

Έχει φορέσει τη φανέλα των Σέλτικς, Χιτ, Ρόκετς, Πίστονς, Τζαζ, Ράπτορς, Πέλικανς και Σπερς. Παράλληλα γνωρίζει καλά τον Σκαριόλο, ο οποίος έχει ρόλο συμβούλου στους Ρωμαίους.

COMMENTS
LATEST NEWS
23:59 EUROLEAGUE

Πάρκερ: «Ο Παναθηναϊκός μας έδειξε τι χρειάζεται το κορυφαίο επίπεδο»

23:40 EUROLEAGUE

Βαθμολογία EuroLeague: Κορυφή με 2/2 για τον Παναθηναϊκό - Άνετη νίκη η Μπεσίκτας στο Βελιγράδι

23:38 EUROLEAGUE

Μαντζούκας: «Όταν μου φωνάζει ο Ομπράντοβιτς, τον ακούω απόλυτα»

23:34 EUROLEAGUE

Φρανσίσκο: «Μόνο 3 ασίστ; Πρέπει να τους κάνω περισσότερο χαρούμενους»

23:29 EUROLEAGUE

Ομπράντοβιτς: «Γενικά παίξαμε καλά, σημαντικό πως μοιράσαμε το χρόνο»

23:22 EUROLEAGUE

Βραδιά γεμάτη ρεκόρ για τον Μαντζούκα

23:16 EUROLEAGUE

Μακάμπι - Μπεσίκτας 93-109: Καταιγιστικοί οι Τούρκοι πήραν την πρώτη τους νίκη στην EuroLeague

23:14 SUPER LEAGUE 2

Στην Αναγέννηση Καρδίτσας ο Κέιον Έντουαρντς

23:14 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Βιλερμπάν 102-79: Πέρασε από πάνω της με 100άρα και ετοιμάζεται για τη Μακάμπι

23:00 ONSPORTS

Καλάθης: «Ο κόσμος ήταν απίστευτος, πρέπει να αποβάλουμε τη νευρικότητα»

22:42 ΜΠΑΣΚΕΤ

Τρινκιέρι: «Αν στο τέλος η φανέλα δεν είναι γεμάτη… αίμα και ιδρώτα, δε θα είμαστε ευχαριστημένοι»

22:31 ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroCup: «Κλείνει» Ολίνικ η Ρόμα, αντίπαλος του ΠΑΟΚ στη διοργανωση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας