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Παναθηναϊκός: Στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για τη Μακάμπι Τελ Αβίβ

Οι τρόποι με τους οποίους οι φίλοι του «τριφυλλιού» μπορούν να εξασφαλίσουν θέση στον αγώνα της Παρασκευής (2/10). 

Παναθηναϊκός: Στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για τη Μακάμπι Τελ Αβίβ
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Η πρώτη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν στην EuroLeague, περιλαμβάνει ένα ακόμη εντός έδρας παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό AKTOR. Οι «πράσινοι» την Παρασκευή (2/10) υποδέχονται την Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Τα μεμονωμένα εισιτήρια για την αναμέτρηση του Telekom Center Athens, τέθηκαν στην κυκλοφορία.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ:

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την έναρξη της προπώλησης των μεμονωμένων εισιτηρίων για τον εντός έδρας αγώνα απέναντι στην Maccabi Rapyd Tel Aviv (02/10, 21.15), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Η παρουσία σας αποτελεί, σταθερά, τη δύναμη πάνω στην οποία χτίζεται ο δρόμος προς την κορυφή.

Τώρα, γεμίζουμε ξανά το «σπίτι μας», ενώνουμε τις φωνές μας και κάνουμε το Telekom Center Athens σημείο αναφοράς σε κάθε ευρωπαϊκή βραδιά της ομάδας μας.

Διαβάστε όλες τις σημαντικές λεπτομέρειες στο https://paobc.gr

Αποκτήστε τα εισιτήριά σας εδώ: https://more.com/gr-el/tickets/sports/kae-panathinaikos-aktor-eisitiria-agonon-2026-2027/

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