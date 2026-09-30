Παναθηναϊκός AKTOR – Βιλερμπάν: Τα είπαν Παρθενόπουλος – Πάρκερ πριν το ματς
Ο πρόεδρος της «πράσινης» ΚΑΕ είχε συζήτηση με τον προπονητή και ισχυρό άνδρας της γαλλικής ομάδας.
Ο Τόνι Πάρκερ δεν είναι απλά προπονητής της Βιλερμπάν. Είναι ο ιδιοκτήτης της γαλλικής ομάδας και αυτός που προσελκύει επενδυτές με πλάνο να την κάνει μεγάλο μέγεθος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.
Ο παλαίμαχος σταρ του ΝΒΑ, πριν το τζάμπολ του αγώνα στο Telekom Center Athens, τα είπε με τον Βασίλη Παρθενόπουλο. Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, συνομίλησε σε καλό κλίμα με τον ισχυρό άνδρα της Βιλερμπάν, με την ΚΑΕ να αναφέρει στη σχετική ανάρτησή της:
«Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Βασίλης Παρθενόπουλος, συναντήθηκε με τον προπονητή, ιδιοκτήτη και πρόεδρο της Βιλερμπάν, Τόνι Πάρκερ».