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Παναθηναϊκός AKTOR – Βιλερμπάν: Τα είπαν Παρθενόπουλος – Πάρκερ πριν το ματς

Ο πρόεδρος της «πράσινης» ΚΑΕ είχε συζήτηση με τον προπονητή και ισχυρό άνδρας της γαλλικής ομάδας. 

Ηλίας Λαλιώτης

Παναθηναϊκός AKTOR – Βιλερμπάν: Τα είπαν Παρθενόπουλος – Πάρκερ πριν το ματς
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Ο Τόνι Πάρκερ δεν είναι απλά προπονητής της Βιλερμπάν. Είναι ο ιδιοκτήτης της γαλλικής ομάδας και αυτός που προσελκύει επενδυτές με πλάνο να την κάνει μεγάλο μέγεθος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Ο παλαίμαχος σταρ του ΝΒΑ, πριν το τζάμπολ του αγώνα στο Telekom Center Athens, τα είπε με τον Βασίλη Παρθενόπουλο. Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, συνομίλησε σε καλό κλίμα με τον ισχυρό άνδρα της Βιλερμπάν, με την ΚΑΕ να αναφέρει στη σχετική ανάρτησή της:

«Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Βασίλης Παρθενόπουλος, συναντήθηκε με τον προπονητή, ιδιοκτήτη και πρόεδρο της Βιλερμπάν, Τόνι Πάρκερ».

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