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ΠΑΟΚ: Τίμησαν τη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου

Ένα κάδρο με το φύλλο αγώνα από τον τελικό του Κόρατς στην Τεργέστη, δόθηκε στην κόρη του αείμνηστου προπονητή. 

ΠΑΟΚ: Τίμησαν τη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου
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Πριν το τζάμπολ του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Μανρέσα για το EuroCup, ο «Δικέφαλος» τίμησε τη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου. Με έναν ξεχωριστό τρόπο μάλιστα.

Η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ έδωσε την κόρη του προπονητή που «έφυγε» προ ημερών από τη ζωή, ένα κάδρο με το φύλλο αγώνα του τελικού του Κυπέλλου Κόρατς του 1993. Τον τελικό της Τεργέστης που είχε κατακτήσει η ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ τίμησαν τη μνήμη των 6 αδικοχαμένων οπαδών που σκοτώθηκαν στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών στις 4 Οκτωβρίου 1999, επιστρέφοντας από την Αθήνα.

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