Τζόουνς: «Δεν έχετε δει ακόμα τον πραγματικό Ταϊρίκ, να επιστρέψω στην καλύτερη δυνατή κατάσταση»

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αναφέρθηκε στις δυσκολίες που προκαλεί το γεμάτο πρόγραμμα της ομάδας, με τις συνεχόμενες αναμετρήσεις και τα ταξίδια να επιβαρύνουν σημαντικά τους παίκτες.

Παράλληλα, ο Αμερικανός σέντερ στάθηκε στη δική του αγωνιστική ετοιμότητα, εξηγώντας πως χρειάζεται ακόμη χρόνο για να βρει τον ρυθμό του, καθώς έχασε σημαντικό μέρος της προετοιμασίας. Μάλιστα, σε ερώτηση για το αν έχει παρουσιάσει μέχρι τώρα τον πραγματικό του εαυτό, ήταν ξεκάθαρος πως αυτό δεν έχει συμβεί ακόμη.

Όσα δήλωσε ο Τζόουνς:

Είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπίζεις τον Γιόνας Βαλαντσιούνας ή να ταξιδεύεις κάθε δεύτερη μέρα;

«Και τα δύο έχουν τις προκλήσεις τους: να ταξιδεύεις κάθε μέρα και να παίζεις απέναντι σε έναν τύπο σαν κι αυτόν. Ξέρεις, εδώ στον Ολυμπιακό έχουμε κι εμείς έναν γίγαντα, τον Μιλουτίνοφ. Το να παλεύεις μαζί του καθημερινά σε προετοιμάζει για τύπους όπως ο Βαλαντσιούνας».

Η κούραση ή η άμυνα της Βίρτους είναι μεγαλύτερος αντίπαλος;

«Ίσως η άμυνα της Βίρτους είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος, εκτός από την κούραση. Παίζουν γρήγορα, λίγο πιο γρήγορα από την Ζάλγκιρις, αλλά και αυτοί είχαν παιχνίδι χθες, οπότε απλώς θα μπούμε στο παιχνίδι, θα δούμε το πλάνο του προπονητή και θα προσπαθήσουμε να το εκτελέσουμε όσο καλύτερα μπορούμε».

Το να κερδίζετε έχει γίνει δεύτερη φύση για εσάς;

«Αν κοιτάξεις τον Ολυμπιακό τα τελευταία πέντε και παραπάνω χρόνια, είναι ένας οργανισμός που κερδίζει, οπότε οι προσδοκίες εδώ είναι να κερδίζουμε. Δεν νομίζω ότι κουράζεσαι να κερδίζεις. Δεν νομίζω ότι οι φίλαθλοι κουράζονται να μας βλέπουν να κερδίζουμε. Χρειάζεται πολλά και δεν είναι εύκολο, αλλά μπαίνουμε κάθε βράδυ και απλώς προσπαθούμε να βγούμε νικητές».

Πώς νιώθεις που είσαι από την αρχή της σεζόν στην ομάδα;

«Είναι υπέροχο που ήμουν εδώ από την αρχή, αλλά όπως όλοι ξέρουμε, ήμουν για λίγο εκτός από την προετοιμασία, οπότε ακόμα προσπαθώ να βρω τα πατήματά μου, ακόμα προσπαθώ να βρω έναν ρυθμό και να επιστρέψω στον εαυτό μου. Και όταν έρθει η ώρα, ελπίζω να επιστρέψω στον εαυτό μου όσο το δυνατόν πιο σύντομα και να μπορέσω να παρουσιάσω την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Δεν έχετε δει ακόμα τον πραγματικό Ταϊρίκ. Όπως είπα, προσπαθώ να επιστρέψω στην καλύτερη δυνατή κατάσταση».