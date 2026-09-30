ΑΕΚ: Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το ματς της πρεμιέρας της GBL με το Μαρούσι

Το παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί στη SUNEL Arena το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 16:00.

Οι φίλοι της ΑΕΚ θα μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά, καθώς την ημέρα του αγώνα δεν θα λειτουργήσουν εκδοτήρια στο γήπεδο.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ

«Η ΑΕΚ BC ανακοινώνει, ότι ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων για την αναμέτρηση της «Βασίλισσας» με αντίπαλο το Μαρούσι.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη SUNEL Arena, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 16:00, στο πλαίσιο της πρεμιέρας της Stoiximan GBL για την περίοδο 2026-2027.

Εκδοτήρια ανοικτά δεν θα υπάρχουν την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.

– Η αγορά των εισιτηρίων γίνεται με χρέωση όλων των καρτών Visa και Mastercard (προπληρωμένες, χρεωστικές, πιστωτικές).

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: Από 10 ευρώ.

Για τη διαδικτυακή αγορά Εισιτηρίων πατήστε ΕΔΩ

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