ΑΕΚ: Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το ματς της πρεμιέρας της GBL με το Μαρούσι
Η ΚΑΕ ΑΕΚ γνωστοποίησε την έναρξη της ηλεκτρονικής διάθεσης των εισιτηρίων για την αναμέτρηση της πρεμιέρας της GBL κόντρα στο Μαρούσι.
Το παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί στη SUNEL Arena το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 16:00.
Οι φίλοι της ΑΕΚ θα μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά, καθώς την ημέρα του αγώνα δεν θα λειτουργήσουν εκδοτήρια στο γήπεδο.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ
«Η ΑΕΚ BC ανακοινώνει, ότι ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων για την αναμέτρηση της «Βασίλισσας» με αντίπαλο το Μαρούσι.
Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη SUNEL Arena, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 16:00, στο πλαίσιο της πρεμιέρας της Stoiximan GBL για την περίοδο 2026-2027.
Εκδοτήρια ανοικτά δεν θα υπάρχουν την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.
– Η αγορά των εισιτηρίων γίνεται με χρέωση όλων των καρτών Visa και Mastercard (προπληρωμένες, χρεωστικές, πιστωτικές).
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: Από 10 ευρώ.
Για τη διαδικτυακή αγορά Εισιτηρίων πατήστε ΕΔΩ
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