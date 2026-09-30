Εθνική Ολλανδίας: Ο Φαν Φέκε αποχώρησε από την προπόνηση πριν από την Ελλάδα

Απρόοπτο της τελευταίας στιγμής προέκυψε στην τελευταία προπόνηση της Ολλανδίας προτού αναχωρήσει για τη Θεσσαλονίκη η αποστολή, καθώς ο βασικός κεντρικός αμυντικός της και παρτενέρ του Φαν Νταικ τραυματίστηκε και αποχώρησε από την προπόνηση.

Σύμφωνα με την «Telegraaf» ο αμυντικός της Τότεναμ δεν ολοκλήρωσε το πρόγραμμα της προπόνησης της Τετάρτης, με αποτέλεσμα να αποτελεί μυστήριο το αν θα είναι εντάξει για να αγωνιστεί απέναντι στην Εθνική μας αύριο (01/10, 21:45).

Η αποχώρησή του πρόωρα από την προπόνηση ωστόσο δεν σημαίνει πως έχει τεθεί εκτός αποστολής και θα κριθεί αργότερα μέσα στη μέρα αν θα ακολουθήσει την ομάδα στην Ελλάδα.

Πιθανότερος αντικαταστάτης του φαντάζει ο Γούριεν Τίμπερ της Άρσεναλ ο οποίος πρόσφατα ανάρρωσε από τραυματισμό και πήρε τα πρώτα λεπτά συμμετοχής για τη φετινή σεζόν.

Σε περίπτωση που ο Φαν Χεκε τεθεί εκτός της αναμέτρησης της Εθνικής θα πρόκειται για ακόμα έναν πονοκέφαλο που καλείται να αντιμετωπίσει ο Τσάβι, που είδε τόσο τον Χάκπο όσο και τον Μπρόμπει να αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμού κατά την διάρκεια των αναμετρήσεων.