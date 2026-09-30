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Προμηθέας: Αίτηση ανάκλησης της απόφασης της ΕΕΑ - Κερδίζουν χρόνο οι Πατρινοί

Η ΚΑΕ Προμηθέας ενημέρωσε για την απόφαση στα ασφαλιστικά μέτρα και την αίτηση ανάκλησης της απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Θέμα χρόνου η αφαίρεση βαθμών. 

Προμηθέας: Αίτηση ανάκλησης της απόφασης της ΕΕΑ - Κερδίζουν χρόνο οι Πατρινοί
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Έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου ο Προμηθέας κατάφερε να... κερδίσει χρόνο μέχρι να φτάσει η στιγμή της τιμωρίας του και η αφαίρεση βαθμών, έπειτα από την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Τη στιγμή που οι Πατρινοί κάνουν λόγο για... "δικαίωση" η αλήθεια είναι πως έπειτα από την νέα απόφαση, απλώς... καθυστερεί η απόφαση της τιμωρίας.

Βέβαια, η ΚΑΕ Προμηθέας στην ανακοίνωσή της παρουσιάζει τα δεδομένα με διαφορετικό τρόπο.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΚΑΕ Προμηθέας ΒΙΚΟΣ COLA ενημερώνει το φίλαθλο κοινό ότι δικαιώθηκε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο και κέρδισε τα ασφαλιστικά μέτρα κατά της απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού που εκδόθηκε τον Ιούλιο.

Γι’ αυτό, σήμερα καταθέσαμε αίτηση ανάκλησης της πρόσφατης απόφασης της ΕΕΑ και ζητάμε να χορηγηθεί κανονικά το πιστοποιητικό για τη φετινή σεζόν όπως έπραξαν και με τις υπόλοιπες ΚΑΕ. Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας είναι πεπεισμένη ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού θα σεβαστεί και θα εναρμονιστεί με τη δικαστική απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων, με την οποία έγιναν δεκτά τα αιτήματα της ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου, όπως ήταν απολύτως λογικό».

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