· Μάντσεστερ Σίτι

Τέμπας για Μάντσεστερ Σίτι: «Να αντιμετωπίσει την αυστηρότερη ποινή που προβλέπουν οι κανονισμοί»

Την πιο αυστηρή ποινή απαιτεί για την Μάντσεστερ Σίτι ο Χαβιέρ Τέμπας 

Τέμπας για Μάντσεστερ Σίτι: «Να αντιμετωπίσει την αυστηρότερη ποινή που προβλέπουν οι κανονισμοί»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την υπόθεση της Μάντσεστερ Σίτι που κρίθηκε ένοχη για όλες τις κατηγορίες που αφορούν σοβαρές παραβιάσεις των οικονομικών κανόνων, καθώς και για συντονισμένη προσπάθεια παρακώλυσης της έρευνας σχολίασε ο πρόεδρος της La Liga, Χαβιέρ Τέμπας.

Ο Τέμπας δε μάσησε τα λόγια του και ήταν ιδιαίτερα σκληρός σε όσα είπε αφού θεωρεί πως η Μάντσεστερ Σίτι πρέπει να τιμωρηθεί με την αυστηρότερη ποινή που προβλέπουν οι κανονισμοί της Premier League.

«Πρέπει να είναι μια ποινή που θα λειτουργήσει ως παράδειγμα. Δεν πρόκειται για μια υπόθεση ενός πατέρα και των παιδιών του – είναι μια ποινή που αποσκοπεί στη διασφάλιση της τήρησης των κανόνων», είπε χαρακτηριστικά ο Τέμπας.

«Και η παραβίαση των κανόνων για πάνω από 10 χρόνια αποτελεί πολύ σοβαρό ζήτημα. Επομένως, πρέπει να επιβληθεί αυστηρή ποινή για τη μη συμμόρφωση. Όχι μόνο για να δώσει το παράδειγμα, αλλά επειδή παραβιάστηκαν οι κανόνες», πρόσθεσε ο πρόεδρος της La Liga.

COMMENTS
LATEST NEWS
12:40 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: «Στήριξη για το δύο στα δύο»

12:38 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα - Ολλανδία: Στο Αθλητικό Κέντρο του Άρη η προετοιμασία των «Οράνιε»

12:35 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Βραζιλίας: Ο Ραφίνια αποχώρησε από την Εθνική λόγω τραυματισμού και επέστρεψε στη Μπαρτσελόνα

12:19 ΣΠΟΡ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Αναβλήθηκε η αναμέτρηση με τον Ετσεβέρι στο Japan Open – Πότε θα αγωνιστεί

12:03 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Υπόκλιση των Ισπανών στον Καρέτσα: «Ο Έλληνας Μέσι - Ένα ακατέργαστο διαμάντι»

11:53 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μανρέσα: Έφτασε Θεσσαλονίκη το πρωί της Τετάρτης η αποστολή μετά από απίστευτη ταλαιπωρία

11:49 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τέμπας για Μάντσεστερ Σίτι: «Να αντιμετωπίσει την αυστηρότερη ποινή που προβλέπουν οι κανονισμοί»

11:41 GREEK BASKET LEAGUE

Κολοσσός H HOTELS Collection: Σταθερός και ριζικά ανανεωμένος

11:40 EUROLEAGUE

Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός: Αυτοί είναι οι διαιτητές του αγώνα της EuroLeague

11:27 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ενγκουμόχα: Έγινε ο νεότερος που αγωνίστηκε με την Εθνική πίσω από Ρούνεϊ και Μπέλιγχαμ

11:27 SUPER LEAGUE

Super League: Σε νέα ώρα το αθηναϊκό ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ | Αλλαγές στα ματς των «πράσινων»

11:20 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν: Πού θα δείτε την αναμέτρηση του T-Center

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας