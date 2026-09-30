Τέμπας για Μάντσεστερ Σίτι: «Να αντιμετωπίσει την αυστηρότερη ποινή που προβλέπουν οι κανονισμοί»

Την υπόθεση της Μάντσεστερ Σίτι που κρίθηκε ένοχη για όλες τις κατηγορίες που αφορούν σοβαρές παραβιάσεις των οικονομικών κανόνων, καθώς και για συντονισμένη προσπάθεια παρακώλυσης της έρευνας σχολίασε ο πρόεδρος της La Liga, Χαβιέρ Τέμπας.

Ο Τέμπας δε μάσησε τα λόγια του και ήταν ιδιαίτερα σκληρός σε όσα είπε αφού θεωρεί πως η Μάντσεστερ Σίτι πρέπει να τιμωρηθεί με την αυστηρότερη ποινή που προβλέπουν οι κανονισμοί της Premier League.

«Πρέπει να είναι μια ποινή που θα λειτουργήσει ως παράδειγμα. Δεν πρόκειται για μια υπόθεση ενός πατέρα και των παιδιών του – είναι μια ποινή που αποσκοπεί στη διασφάλιση της τήρησης των κανόνων», είπε χαρακτηριστικά ο Τέμπας.

«Και η παραβίαση των κανόνων για πάνω από 10 χρόνια αποτελεί πολύ σοβαρό ζήτημα. Επομένως, πρέπει να επιβληθεί αυστηρή ποινή για τη μη συμμόρφωση. Όχι μόνο για να δώσει το παράδειγμα, αλλά επειδή παραβιάστηκαν οι κανόνες», πρόσθεσε ο πρόεδρος της La Liga.