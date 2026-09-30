ΠΑΟΚ - Μανρέσα: Η ώρα και το κανάλι της «ασπρόμαυρης» πρεμιέρας στο EuroCup

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» προέρχεται από την παρουσία του στο ελληνικό Super Cup, όπου άφησε θετικές εντυπώσεις. Αρχικά επικράτησε στον ημιτελικό του Παναθηναϊκού AKTOR, ενώ στον τελικό ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό με διαφορά ενός καλαθιού, έχοντας παράλληλα έντονα παράπονα για τη διαιτησία.

Πλέον, η ομάδα στρέφει την προσοχή της στην πρεμιέρα του EuroCup, θέλοντας να κάνει το πρώτο βήμα με νίκη απέναντι στη Μανρέσα. Ο ΠΑΟΚ επιδιώκει να παρουσιάσει το αγωνιστικό του πρόσωπο και να επιβεβαιώσει πως είναι έτοιμος για μια διαφορετική πορεία και πρωταγωνιστικό ρόλο στη διοργάνωση.

Κατάμεστο το «Παλατάκι»

Η αναμέτρηση με τη Μανρέσα έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στις τάξεις των φίλων του ΠΑΟΚ, καθώς τα εισιτήρια για την ευρωπαϊκή πρεμιέρα εξαντλήθηκαν. Ως εκ τούτου, το «Παλατάκι» αναμένεται να είναι κατάμεστο το βράδυ της Τετάρτης, με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τις 19:30.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» είχε διαθέσει 6.000 εισιτήρια διαρκείας, τα οποία είχαν κάνει επίσης «φτερά» σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια, τα λίγο λιγότερα από 3.000 εισιτήρια που κυκλοφόρησαν για την αναμέτρηση της πρεμιέρας με την ισπανική ομάδα εξαντλήθηκαν άμεσα.

Έτσι, περίπου 9.000 φίλοι του ΠΑΟΚ αναμένεται να βρεθούν στις εξέδρες του «Παλατάκι», δημιουργώντας ένα κατάμεστο σκηνικό για την πρώτη ευρωπαϊκή αναμέτρηση της ομάδας στη φετινή σεζόν.

Το πρώτο τζάμπολ στον αγώνα ΠΑΟΚ - Μανρέσα έχει οριστεί για το απόγευμα της Τετάρτης (30/09) στις 19:30 και τηλεοπτικά θα μεταδοθεί από το Novasports 4HD, ενώ την εξέλιξή του θα μπορέσετε να την παρακολουθήσετε από το Games Zone του Onsports.