Σοκ στη Βουλγαρία: Εν ψυχρώ δολοφονία του προέδρου της Μπότεφ Πλόβντιβ

Σοκ έχει προκαλέσει στη Βουλγαρία η δολοφονία του διοικητικού ηγέτη της Μπότεφ, ο οποίος δέχθηκε πυροβολισμό στο κεφάλι.

Ο Φιλίποφ ήταν γνωστός στη χώρα για την επιχειρηματική του δραστηριότητα στους κλάδους των μεταφορών και των κατασκευών. Ήταν ιδρυτής και επικεφαλής της PIMK, που αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταφορική εταιρεία της Βουλγαρίας και συγκαταλέγεται στις δέκα μεγαλύτερες της Ευρώπης.

Παράλληλα με την επιχειρηματική του δράση, είχε ενεργό παρουσία στο ποδόσφαιρο, καθώς ήταν πρόεδρος της Μπότεφ Πλόβντιβ. Το όνομά του είχε συνδεθεί, μεταξύ άλλων, με την κατασκευή του σταδίου «Χρίστο Μπότεφ», όπου αγωνίζεται ο σύλλογος.

Οι αστυνομικές αρχές που έσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν τον θάνατό του και ξεκίνησαν έρευνα για την υπόθεση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η δολοφονία, ούτε τα πιθανά κίνητρα του δράστη.