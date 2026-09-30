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Σαν σήμερα: Η ΑΕΚ επέστρεψε στο «σπίτι» της, στης Φιλαδέλφειας τα μέρη!

Σαν σήμερα, πριν 4 χρόνια, η ΑΕΚ επέστρεψε και επίσημα στο σπίτι της, σε μια ιστορική και συγκλονιστική βραδιά για τον σύλλογο και τον «κιτρινόμαυρο» λαό.

Βαγγέλης Πάτας

Σαν σήμερα: Η ΑΕΚ επέστρεψε στο «σπίτι» της, στης Φιλαδέλφειας τα μέρη!
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Ήταν 30 Σεπτεμβρίου 2022 όταν η ΑΕΚ επέστρεψε κι επίσημα στο σπίτι της. Μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες αναμονής, η «Ένωση» γύρισε στη Νέα Φιλαδέλφεια κι η «Αγιά Σοφιά» άνοιξε τις πύλες της σε μια ιστορική βραδιά.

Από νωρίς η περιοχή είχε αποκτήσει ξανά «κιτρινόμαυρο» χρώμα. Ο κόσμος της ΑΕΚ κατέκλυσε τη Νέα Φιλαδέλφεια και δημιούργησε μια ατμόσφαιρα που θύμιζε τις μεγάλες στιγμές του «Νίκος Γκούμας».

Τα εγκαίνια του νέου γηπέδου πραγματοποιήθηκαν μέσα σε έντονη συγκίνηση. Ο αγιασμός τελέστηκε από τον Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Νέας Φιλαδέλφειας, Γαβριήλ, ενώ ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η παρουσία του θρυλικού Κώστα Νεστορίδη, ο οποίος φίλησε τον σταυρό των εγκαινίων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον Δημήτρη Μελισσανίδη, με τον Μητροπολίτη Γαβριήλ να τονίζει τη συμβολή του στην πραγματοποίηση του ονείρου. Τα λόγια αυτά προκάλεσαν την αποθέωση του (τότε) διοικητικού ηγέτη της ΑΕΚ, ο οποίος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του.

Η εκδήλωση περιλάμβανε αναδρομή στην ιστορία του συλλόγου, την ομιλία του Μελισσανίδη, το μήνυμα του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, αλλά και την είσοδο των παλαιμάχων, που μαζί με τον κόσμο τραγούδησαν τον ύμνο της ΑΕΚ.

Οι στιγμές διαδέχονταν η μία την άλλη, με την ατμόσφαιρα να κορυφώνεται διαρκώς. Οι Αμαζόνες της «Ένωσης» έδωσαν το δικό τους ξεχωριστό χρώμα στην εκδήλωση, ενώ ο Ρουμπάπα σημείωσε το πρώτο γκολ στην «Αγιά Σοφιά».

Η ΑΕΚ τίμησε, παράλληλα, και όσους έφυγαν από τη ζωή, μέσα από ένα συγκινητικό βίντεο, ενώ δεν έλειψαν οι αναφορές στις προσφυγικές ρίζες του συλλόγου, με ποντιακά τραγούδια, χορευτικά και μια αναδρομή στην ιστορία της προσφυγιάς. Εκείνο το βράδυ η ΑΕΚ δεν εγκαινίασε απλώς ένα νέο γήπεδο. Επέστρεψε στη Νέα Φιλαδέλφεια, εκεί όπου για σχεδόν 20 χρόνια περίμενε να ξαναβρεί το σπίτι της.

Θυμηθείτε τη λαμπρή εκδήλωση για τα εγκαίνια της «Αγιά Σοφιάς»

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