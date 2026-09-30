ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ · Μεξικό · Περού Μεξικό - Περού 1-1: Τα Highlights από την φιλική ισοπαλία ONSPORTS TEAM 30 Σεπτεμβρίου 2026, 09:10 BOOKMARK ΣΧΟΛΙΑΣΕ Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από την αναμέτρηση του Μεξικού κόντρα στο Περού. Παιχνίδι από παντού στη Novibet με το νέο Mobile App φιλικό παιχνίδι φιλικό ματς Γκολ Φάσεις highlights COMMENTS LATEST NEWS 10:20 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Γιουβέντους: Κινείται για την απόκτηση του Κόβασιτς 10:19 SUPER LEAGUE Ολυμπιακός: Σενάρια για Καλιμουέντο από Νότιγχαμ για τον Γενάρη 10:08 MVP Ο Ralph Macchio δεν το αποχωρίστηκε ποτέ του το Ford του Karate Kid 09:58 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ Σαν σήμερα: Η ΑΕΚ επέστρεψε στο «σπίτι» της, στης Φιλαδέλφειας τα μέρη! 09:56 EUROPA LEAGUE Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Ανανεώνει ο Πάβλοβιτς με τη Μίλαν 09:52 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ Ο Εντζάι ήταν ο «Δούρειος Ίππος» του Ολυμπιακού κόντρα στη Ζάλγκιρις 09:50 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ «Η χρυσή γενιά της Ελλάδας έρχεται για τους Οράνιε» - Ποιους Έλληνες παίκτες «φοβούνται» οι Ολλανδοί 09:20 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Περιορισμένο χρόνο συμμετοχής για Καρέτσα με Ολλανδία και Γερμανία «βλέπει» Γερμανικό δημοσίευμα 09:17 CHAMPIONS LEAGUE ΑΕΚ: Πάνω από 9.000 «κιτρινόμαυροι» στην Αγγλία για τα ματς με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι! 09:17 MVP Η προπόνηση του Chris Pratt φαίνεται πανεύκολη μέχρι να την κάνεις 09:10 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Μεξικό - Περού 1-1: Τα Highlights από την φιλική ισοπαλία 08:45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΕΚ: Σε φοβερή κατάσταση ο Κοϊτά - Σκόραρε για δεύτερο συνεχόμενο ματς για τη Μαυριτανία ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ