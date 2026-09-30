Περού – Μεξικό 1-1: Βασικός ο Πινέδα, δεν αγωνίστηκε ο Γκονζάλες

Το Περού και το Μεξικό αναδείχθηκαν ισόπαλα στο φιλικό που διεξήχθη στο Νιου Τζέρσεϊ, με τον Ορμπελίν Πινέδα να βρίσκεται στο αρχικό σχήμα των Μεξικανών και τον Αρμάντο Γκονζάλες να μένει εκτός.

Το Μεξικό δεν κατάφερε να πανηγυρίσει τη νίκη στο δεύτερο παιχνίδι του Ράφα Μάρκες στον πάγκο της εθνικής ομάδας, με τον 47χρονο τεχνικό να προχωρά σε αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα.

Ο Μάρκες θέλησε να δώσει χρόνο σε νεαρούς ποδοσφαιριστές, με τον μέσο όρο ηλικίας της αρχικής ενδεκάδας να ανέρχεται μόλις στα 24,4 χρόνια. Οι δοκιμές εντάσσονται στην προσπάθεια ανανέωσης της ομάδας και αξιολόγησης νέων προσώπων.

Το Περού ήταν εκείνο που πήρε προβάδισμα στο 26ο λεπτό. Ο Τζάιρο Βέλες εκμεταλλεύτηκε το κενό στην άμυνα του Μεξικού, βρέθηκε απέναντι από τον τερματοφύλακα και με ψύχραιμο τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Οι Μεξικανοί δεν μπόρεσαν να βρουν τον απαιτούμενο ρυθμό στο πρώτο ημίχρονο, καθώς οι πολλές αλλαγές επηρέασαν τη συνοχή της ομάδας.

Η ισοφάριση ήρθε με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Στο 49', μετά από εκτέλεση στατικής φάσης, ο Βίκτορ Γκουζμάν πήρε την κεφαλιά και διαμόρφωσε το τελικό 1-1.

Στη συνέχεια οι δύο προπονητές προχώρησαν σε αρκετές αλλαγές, με τον ρυθμό του αγώνα να πέφτει και τις δύο ομάδες να μην δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες μέχρι το τέλος.

Για το Μεξικό, βασικός αγωνίστηκε ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, Ορμπελίν Πινέδα. Ο 30χρονος μέσος έμεινε στον αγωνιστικό χώρο μέχρι το 79', όταν και αντικαταστάθηκε από τον Ούγκο Καμπέρος. Από την άλλη, ο Αρμάντο Γκονζάλες του Ολυμπιακού δεν πήρε χρόνο συμμετοχής.

Το επόμενο φιλικό για το Μεξικό είναι κόντρα στις ΗΠΑ, στις 3 Οκτωβρίου.