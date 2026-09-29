Αρμάνι Μιλάνο - Βίρτους Μπολόνια 87-85: Έκρινε τον ιταλικό «εμφύλιο» στο φινάλε ο Χολ

Σε ένα πραγματικό θρίλερ που κρίθηκε στην εκπνοή, η Αρμάνι Μιλάνο επικράτησε της Βίρτους Μπολόνια με 87-85 για τη 2η αγωνιστική της EuroLeague, χάρη σε εντυπωσιακό buzzer-beater του Ντέβον Χολ.

Οι Μιλανέζοι μπήκαν εντυπωσιακά στο παιχνίδι και με τους Ράιτ και Γκούντουριτς να δίνουν τον ρυθμό έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο στο +10 (30-20). Η Βίρτους προσπάθησε να αντιδράσει με τους Μουρ και Άλστον στη δεύτερη περίοδο, ενώ με αντεπίθεση δια χειρός Ντιαρά και Μπέλο στο τρίτο δεκάλεπτο προσπέρασε στο σκορ, εκμεταλλευόμενη το επιθετικό μπλακ-άουτ της ομάδας του Πέπε Ποέτα.

Στην τέταρτη περίοδο οι δύο ομάδες συμβάδιζαν πόντο-πόντο, φτάνοντας στην απόλυτη ισορροπία (85-85) στην τελευταία κατοχή. Εκεί, ο Ντέβον Χολ υποδέχθηκε την πάσα από τον Μπολμάρο, πήρε την ευθύνη πάνω του και με ένα δύσκολο μπάσιμο εκτέλεσε τη Βίρτους στο μηδέν, χαρίζοντας στην Αρμάνι την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση.

Πρώτος σκόρερ για την Αρμάνι αναδείχθηκε ο Μάρκο Γκούντουριτς με 14 πόντους, ενώ ακολούθησε ο Τόμπσον με 12.

Από πλευράς Βίρτους, ο Ντιαρά ηγήθηκε του σκοραρίσματος με 15 πόντους και 7 ριμπάουντ, την ίδια ώρα που θετική ήταν και η παρουσία του Μουρ με 12 πόντους και 3 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 30-20, 47-41, 66-67, 85-83