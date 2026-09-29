Βαλένθια - Μπασκόνια 111-88: Με «διπλό» Σορτς έκαναν το 2Χ2 οι «πορτοκαλοί»

Η Βαλένθια κυριάρχησε από νωρίς στην ισπανική «μονομαχία» με την Μπασκόνια και έφτασε σε άνετη επικράτηση, με πρωταγωνιστή τον Τι Τζέι Σορτς.

Η αναμέτρηση ήταν ανταγωνιστική μόνο στα πρώτα λεπτά, καθώς το 9-8 στο 5' μετατράπηκε γρήγορα σε 26-10, με τους γηπεδούχους να τρέχουν επιμέρους 17-2. Οι Πουέρτο, Οσετκόφσκι και Ριβέρο εκμεταλλεύτηκαν την έλλειψη λύσεων στη ρακέτα για την Μπασκόνια και έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο +16.

Η Βαλένθια συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο δεκάλεπτο, φτάνοντας στο +20 (32-12) στο 12'. Η ομάδα του Χαβιέ Άλμπερτ ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο με 7/16 τρίποντα και προηγήθηκε ακόμη και με 25 πόντους (42-17) στο 14'. Η διαφορά παρέμεινε σε πολύ υψηλά επίπεδα, με τους γηπεδούχους να πηγαίνουν στα αποδυτήρια μπροστά με 52-33.

Η Μπασκόνια δεν κατάφερε να αντιδράσει στο δεύτερο μέρος και παρέμεινε σταθερά πίσω με διαφορά άνω των 17 πόντων. Ο Φαρίντ, που μάλιστα ευστόχησε και από την περιφέρεια, και ο Σεντεκέρσκις προσπάθησαν να κρατήσουν όρθια την ομάδα τους, όμως η Βαλένθια συνέχισε να ελέγχει απόλυτα την αναμέτρηση. Στο τέλος της τρίτης περιόδου το σκορ ήταν 83-60.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο η διαφορά έφτασε μέχρι και το +29 (94-65), με τον Μίροτιτς να δίνει λύσεις και τον Σορτς να ολοκληρώνει την εμφάνισή του με double-double. Το καλάθι του νεαρού Κορμπαλάν έφερε τη Βαλένθια πάνω από τους 100 πόντους και έδωσε την ευκαιρία σε όλους τους παίκτες της δωδεκάδας να σκοράρουν.

Τα δεκάλεπτα: 26-10, 52-33, 83-60, 111-88.