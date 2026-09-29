Λε Μαν - Άρης 74-87: Ξεκίνησε με το «δεξί» τις υποχρεώσεις του στο EuroCup

Ο Άρης επικράτησε της Λε Μαν με 87-74 στην «Antares Arena» στην πρεμιέρα του EuroCup, στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της νέας σεζόν για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Με όπλο την εξαιρετική άμυνα, την πίεση στην μπάλα και την κυριαρχία στα ριμπάουντ, οι Θεσσαλονικείς επέβαλαν τον ρυθμό τους και έτρεξαν επιμέρους σκορ 72-48 στις τρεις τελευταίες περιόδους.

Η εξέλιξη του αγώνα

Νευρικό ήταν το ξεκίνημα για τον Άρη, που χρειάστηκε τρία λεπτά για να βρει το πρώτο του καλάθι. Η Λε Μαν εκμεταλλεύτηκε τις κακές επιστροφές των φιλοξενούμενων και προηγήθηκε 12-4 στο 6'. Οι αλλαγές του Βασίλη Σπανούλη έδωσαν ενέργεια στους «κιτρινόμαυρους», οι οποίοι μείωσαν σε 15-10, όμως οι Γάλλοι απάντησαν και έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο 26-15.

Η εικόνα του Άρη άλλαξε ολοκληρωτικά στο δεύτερο δεκάλεπτο. Με μεγάλη ένταση στην άμυνα και καλύτερη λειτουργία στα box-out, οι Θεσσαλονικείς κράτησαν τη Λε Μαν μόλις στους δύο πόντους στα πρώτα έξι λεπτά. Ένα επιμέρους 12-0 έφερε τον Άρη σε απόσταση αναπνοής (28-27), ενώ λίγο αργότερα οι Κ. Αντετοκούνμπο και Λίντελ έδωσαν για πρώτη φορά το προβάδισμα στην ομάδα τους (30-31). Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τη Λε Μαν μπροστά στο 40-39.

Το τρίτο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τους Γάλλους να παίρνουν ξανά διαφορά, όμως ο Άρης είχε άμεση απάντηση. Τα τρίποντα των Ρόμπινσον-Ερλ και Τολιόπουλου, σε συνδυασμό με το κάρφωμα του Μπιρτς, έφεραν ξανά μπροστά τους φιλοξενούμενους με 51-49. Χαραλαμπόπουλος και Τολιόπουλος σημείωσαν επτά συνεχόμενους πόντους και ανέβασαν τη διαφορά στο +7 (58-51), με τον Άρη να κλείνει την περίοδο στο 63-55.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο οι Θεσσαλονικείς δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στη Λε Μαν. Ο Άι Τζέι Λίντελ κυριάρχησε στα ριμπάουντ και έδωσε σημαντικές λύσεις στην επίθεση, ενώ η πιεστική άμυνα του Άρη έφερε τη διαφορά ακόμη και στο +19.

Οι «κιτρινόμαυροι» διαχειρίστηκαν με άνεση το προβάδισμά τους μέχρι το τέλος και πανηγύρισαν τη νίκη με 87-74, ξεκινώντας με τον καλύτερο τρόπο την ευρωπαϊκή τους περιπέτεια στο EuroCup.

Τα δεκάλεπτα: 26-15, 40-39, 55-63, 74-87.