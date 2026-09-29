Φουρνιέ: «Παίζουμε πιο γρήγορα, σκοράρουμε παραπάνω, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε και την άμυνά μας»

Ο Εβάν Φουρνιέ στάθηκε στη δυσκολία της νίκης του Ολυμπιακού στην έδρα της Ζαλγκίρις, ενώ τόνισε πως οι «ερυθρόλευκοι» έχουν περιθώρια βελτίωσης, κυρίως στο αμυντικό κομμάτι.

Οι δηλώσεις του Φουρνιέ:

«Το ματς κρίθηκε στο φινάλε, στο ποιος θα βγάλει τις φάσεις στα κρίσιμα. Η Ζαλγκίρις έπαιξε πολύ σκληρά, ο Βαλαντσιούνας τη βοηθάει. Είναι δύσκολη ομάδα και χαιρόμαστε που πήραμε τη νίκη εδώ.

Ειλικρινά, είναι η 3η φορά που παίζω εδώ και είναι πάντα έτσι η ατμόσφαιρα, δύσκολη. Ο κόσμος είναι εξαιρετικός. Δεν έγινε κάτι που δεν περίμενα. Έχουμε βήματα να κάνουμε, ειδικά στην άμυνα.

Πρέπει να κρατήσουμε τον ρυθμό μας. Παίζουμε πιο γρήγορα, σκοράρουμε παραπάνω, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε και την άμυνά μας».