Μαγιόρκα: Στο νοσοκομείο ο Κουέγιαρ μετά από σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (28/09) στο προπονητικό κέντρο της Μαγιόρκα. Ο 42χρονος τερματοφύλακας δέχθηκε άμεσα τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.

Η Μαγιόρκα ενημέρωσε επίσημα για το περιστατικό, αναφέροντας πως ο Κουέγιαρ υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι από την κατάρρευση μεγάλης κατασκευής που αποτελούσε μέρος της διακόσμησης στην τραπεζαρία του προπονητικού κέντρου.

Ο Ισπανός γκολκίπερ παρέμεινε υπό ιατρική παρακολούθηση για τις επόμενες 24 ώρες, όπως είχε γνωστοποιήσει ο σύλλογος. Η Μαγιόρκα έδωσε νεότερη ενημέρωση, επιβεβαιώνοντας ότι ο Κουέγιαρ πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και πλέον αναρρώνει στο σπίτι του.