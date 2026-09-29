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Μαγιόρκα: Στο νοσοκομείο ο Κουέγιαρ μετά από σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι

Ο Ιβάν Κουέγιαρ τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι, έπειτα από κατάρρευση μίας μεγάλης κατασκευής, η οποία αποτελούσε μέρος της διακόσμησης στην τραπεζαρία του «Ciutat Esportiva» και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Μαγιόρκα: Στο νοσοκομείο ο Κουέγιαρ μετά από σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι
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Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (28/09) στο προπονητικό κέντρο της Μαγιόρκα. Ο 42χρονος τερματοφύλακας δέχθηκε άμεσα τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.

Η Μαγιόρκα ενημέρωσε επίσημα για το περιστατικό, αναφέροντας πως ο Κουέγιαρ υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι από την κατάρρευση μεγάλης κατασκευής που αποτελούσε μέρος της διακόσμησης στην τραπεζαρία του προπονητικού κέντρου.

Ο Ισπανός γκολκίπερ παρέμεινε υπό ιατρική παρακολούθηση για τις επόμενες 24 ώρες, όπως είχε γνωστοποιήσει ο σύλλογος. Η Μαγιόρκα έδωσε νεότερη ενημέρωση, επιβεβαιώνοντας ότι ο Κουέγιαρ πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και πλέον αναρρώνει στο σπίτι του.

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