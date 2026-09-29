ΑΕΚ: Πρόστιμα από την UEFA στην «Ένωση» για τα ματς με Λέφσκι και ΛΑΣΚ

Συγκεκριμένα, η ΑΕΚ τιμωρήθηκε με 45.000 ευρώ για το παιχνίδι με τη Λέφσκι στις 26 Αυγούστου, το οποίο είχε ολοκληρωθεί με νίκη 4-0, ενώ επιβλήθηκε επιπλέον πρόστιμο 36.000 ευρώ για την αναμέτρηση με τη ΛΑΣΚ στις 8 Σεπτεμβρίου, όπου η «Ένωση» επικράτησε 1-0.

Για το ματς με τη Λέφσκι, τα πρόστιμα αφορούν την παρεμπόδιση διόδων διέλευσης θεατών (20.000 ευρώ), την ασφάλεια της φιλοξενούμενης ομάδας (5.000 ευρώ), το άναμμα πυροτεχνημάτων ή άλλων αντικειμένων (2.000 ευρώ) και τη χρήση λέιζερ (18.000 ευρώ).

Αντίστοιχα, για την αναμέτρηση με τη ΛΑΣΚ, η UEFA επέβαλε στην ΑΕΚ πρόστιμο 18.000 ευρώ για την παρεμπόδιση διόδων διέλευσης θεατών και ακόμη 18.000 ευρώ για χρήση λέιζερ.

Έτσι, οι έξι παραβάσεις που καταγράφηκαν στα δύο παιχνίδια μεταφράζονται σε συνολικό πρόστιμο 81.000 ευρώ, με τη χρήση λέιζερ και την παρεμπόδιση των διόδων να εμφανίζονται και στις δύο περιπτώσεις.

Οι αποφάσεις της UEFA: