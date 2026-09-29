Τσέφεριν κατά Ινφαντίνο: «Το ποδόσφαιρο δεν είναι προς πώληση, ήρθε η ώρα να πούμε ως εδώ»

Νέο επεισόδιο στην αντιπαράθεση του Αλεξάντερ Τσέφεριν με τον Τζάνι Ινφαντίνο, με τον πρόεδρο της UEFA να στρέφει εκ νέου τα πυρά του κατά του επικεφαλής της FIFA. Αυτή τη φορά, ο Σλοβένος παράγοντας τοποθετήθηκε στη Γενική Συνέλευση της European Football Clubs (EFC) στην Κοπεγχάγη, παρουσία εκπροσώπων των ευρωπαϊκών συλλόγων.

Όσα δήλωσε ο Τσέφεριν:

«Το τελευταίο διάστημα ακούμε στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο ορισμένες πολύ βολικές λέξεις, όπως ανάπτυξη, εκδημοκρατισμός και διαβούλευση. Στην πραγματικότητα, όμως, χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν ακριβώς το αντίθετο. Ήρθε η ώρα να πούμε "ως εδώ".

Φανταστείτε να γίνονται συζητήσεις πίσω από την πλάτη σας για την πώληση της περιουσίας σας. Φανταστείτε να απονέμεται ένα βραβείο ειρήνης χωρίς προηγουμένως να σας έχει ενημερώσει κανείς.

Το ποδόσφαιρο είναι μεγαλύτερο από τους ανθρώπους που το διοικούν. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να πουλήσει το μέλλον του. Το ποδόσφαιρο δεν είναι προς πώληση. Ούτε σήμερα ούτε αύριο.

Όλοι γνωρίζουμε την ιστορία. Ένας αυτοκράτορας πείθεται ότι φοράει υπέροχα ρούχα, τα οποία, όπως του λένε, δεν μπορούν να δουν μόνο οι ανόητοι ή οι ανάξιοι. Η αυλή του προσποιείται ότι τα βλέπει, μέχρι που ένα παιδί λέει δυνατά αυτό που όλοι μπορούν να δουν, ο αυτοκράτορας είναι γυμνός».