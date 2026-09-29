Μίλερ: Συνεχίζει στους Βανκούβερ Γουάιτκαπς μέχρι το 2027

Ο Τόμας Μίλερ θα παραμείνει κάτοικος Καναδά για ακόμη έναν χρόνο, καθώς ανανέωσε το συμβόλαιό του με τους Βανκούβερ Γουάιτκαπς έως το καλοκαίρι του 2027.

Μίλερ: Συνεχίζει στους Βανκούβερ Γουάιτκαπς μέχρι το 2027
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Στο MLS θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο Τόμας Μίλερ, καθώς οι Βανκούβερ Γουάιτκαπς ανακοίνωσαν το απόγευμα της Τρίτης (29/09) την επέκταση της συνεργασίας τους με τον 37χρονο Γερμανό επιθετικό.

Οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για νέο συμβόλαιο, το οποίο θα κρατήσει τον άλλοτε θρύλο της Μπάγερν Μονάχου στον σύλλογο μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Ο Μίλερ μετακόμισε στο MLS και τους Βανκούβερ Γουάιτκαπς το 2025, αφήνοντας για πρώτη φορά την Ευρώπη. Έκτοτε, ο Γερμανός επιθετικός έχει καταγράψει 45 συμμετοχές, με απολογισμό 19 γκολ και 11 ασίστ.

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