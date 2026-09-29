Παναθηναϊκός: Ανανέωση της χορηγικής συνεργασίας με την ECOMMBX

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με την ECOMMBX, ένα Κυπριακό Ίδρυμα Ηλεκτρονικών Πληρωμών, αδειοδοτημένο από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την ανανέωση της χορηγικής της συνεργασίας με την ECOMMBX, ένα Κυπριακό Ίδρυμα Ηλεκτρονικών Πληρωμών, αδειοδοτημένο από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Ιδρυθείσα το 2017 και με έδρα τη Λευκωσία προσφέρει σύγχρονες, γρήγορες και ευέλικτες λύσεις σε ιδιώτες και επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μέσω της πλατφόρμας ECOMMVERSE, προσφέρει διαχείριση λογαριασμών, πληρωμές SEPA/SWIFT ανά το παγκόσμιο, τερματικά μηχανάκια και plugin για online πληρωμές, καθώς και μετατροπές πολλαπλών νομισμάτων. Μια ολοκληρωμένη one-stop λύση για απλούστερες και ταχύτερες παγκόσμιες συναλλαγές.

Η ECOMMBX έχει αναπτύξει ισχυρή παρουσία στον κυπριακό αθλητισμό, στηρίζοντας διαχρονικά το μπάσκετ. Παράλληλα, επεκτείνει τη δυναμική της παρουσία και στην Ελλάδα, με τη συνεργασία μας να αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι αυτής της πορείας.

“Για την ECOMMBX, η ανανέωση αυτής της συνεργασίας αποτελεί τη φυσική συνέχεια μιας σχέσης που βασίζεται στη δύναμη, τη φιλοδοξία και την κοινή επιθυμία για διάκριση. Είτε στον αθλητισμό, είτε στις επιχειρήσεις, είτε στη ζωή, η πρόοδος έρχεται μέσα από την αφοσίωση, την ομαδικότητα και το θάρρος να επιδιώκουμε υψηλούς στόχους. Είμαστε περήφανοι που συνεχίζουμε αυτή την πορεία στο πλευρό ενός πραγματικού πρωταθλητή.” / Ecommbx Marketing Team

Η συνεργασία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR με την ECOMMBX αποτελεί ισχυρό παράδειγμα της φιλοσοφίας που ενώνει την αριστεία, την ομαδικότητα και τη φιλοδοξία για κατάκτηση νέων κορυφών. Δύο σύνολα που χαρακτηρίζονται από επιμονή, καρδιά και νοοτροπία αληθινών πρωταθλητών, συνεχίζουν το ταξίδι τους ενωμένα, ακόμα πιο δυναμικά.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.ecommbx.com