Ζαλγκίρις - Ολυμπιακός: Κατέφθασε στη «Zalgirio Arena» ο Σακίλ Ο'Νιλ (vid)

Μια τεράστια μορφή του παγκόσμιου μπάσκετ δίνει το «παρών» στο Κάουνας, καθώς ο Σακίλ Ο'Νιλ κατέφθασε στη «Zalgirio Arena» ως επίσημος προσκεκλημένος της Ζάλγκιρις για τη μεγάλη αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής της EuroLeague απέναντι στον Ολυμπιακό.

Ο θρυλικός σέντερ και τέσσερις φορές πρωταθλητής του ΝΒΑ βρίσκεται στις εξέδρες του κατάμεστου γηπέδου της λιθουανικής ομάδας, η οποία έχει ανακοινώσει εδώ και μέρες sold-out για τη μάχη με τους Πειραιώτες.

Ο Ολυμπιακός, προερχόμενος από τη νίκη της πρεμιέρας επί της Μπασκόνια, ψάχνει το 2/2 στη Βαλτική, με την παρουσία του «Shaq» να προσθέτει ξεχωριστή αίγλη στην αποψινή αναμέτρηση.

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