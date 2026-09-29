Επίσημο: Ένοχη η Μάντσεστερ Σίτι για το οικονομικό σκάνδαλο στην Premier League - Τα επόμενα βήματα

«Σεισμός» στην Premier League.

Σε μια απόφαση «βόμβα», η ανεξάρτητη Επιτροπή της Λίγκας έκρινε ένοχη τη Μάντσεστερ Σίτι για όλες τις κατηγορίες που αφορούν σοβαρές παραβιάσεις των οικονομικών κανόνων, καθώς και για συντονισμένη προσπάθεια παρακώλυσης της έρευνας.

Το πόρισμα, το οποίο καλύπτει μια εννιαετή έρευνα από τη σεζόν 2009/10 έως την 2017/18, αποκαλύπτει ένα εκτεταμένο και συστηματικό σχέδιο παραποίησης των οικονομικών δεδομένων του συλλόγου, με σκοπό την καταστρατήγηση των ορίων δαπανών τόσο της αγγλικής λίγκας όσο και της UEFA (Financial Fair Play).

Σύμφωνα με τα ευρήμαυτα, η Σίτι προχώρησε σε εικονικές εμπορικές συμφωνίες με χορηγούς. Οι εταιρείες κατέβαλλαν μόνο ένα μέρος του ποσού, ενώ το υπόλοιπο κάλυπτε κρυφά ο ιδιοκτήτης του συλλόγου μέσω της Abu Dhabi United Group.

Μέσω αυτών των πρακτικών, απέκρυψε έξοδα που ξεπερνούν τις 900 εκατομμύρια λίρες, υποβάλλοντας ψευδείς ισολογισμούς σε ελεγκτές και ποδοσφαιρικές αρχές.

Τέλος, η Επιτροπή έκρινε πως η Σίτι υπέπεσε σε πολλαπλές παραβιάσεις του καθήκοντος συνεργασίας, καταβάλλοντας «συντονισμένες προσπάθειες να σταματήσει και να ματαιώσει την έρευνα».

Το επόμενο βήμα

Η Μάντσεστερ Σίτι διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά των ευρημάτων έως την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Ωστόσο, το ζήτημα των ποινών και των κυρώσεων που θα επιβληθούν στους «Πολίτες» θα εξεταστεί άμεσα σε νέα, ξεχωριστή ακρόαση, με την Premier League να ξεκαθαρίζει πως στόχος είναι η οριστική ολοκλήρωση της διαδικασίας το συντομότερο δυνατόν.

Η ανακοίνωση

«Η ανεξάρτητη Επιτροπή έκρινε την Μάντσεστερ Σίτι ένοχη για όλες τις κατηγορίες που σχετίζονται με σοβαρές παραβιάσεις των οικονομικών κανόνων της Premier League για μια περίοδο εννέα αγωνιστικών σεζόν, καθώς και για τη συντριπτική πλειονότητα των κατηγοριών που αφορούν τη μη συνεργασία της με την έρευνα της Λίγκας.

Η ανεξάρτητη Επιτροπή διαπίστωσε ότι μεταξύ των σεζόν 2009/10 και 2017/18:

Η Μάντσεστερ Σίτι προχώρησε σε εικονικές («sham») εμπορικές συμφωνίες με μια σειρά από χορηγούς κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι οποίες αποτελούσαν μέρος ενός συγκαλυμμένου σχεδίου χρηματοδότησης, βάσει του οποίου οι εν λόγω εταιρείες υποχρεούνταν να καταβάλουν μόνο ένα μέρος των σχετικών χορηγικών αμοιβών. Το υπόλοιπο ποσό χρηματοδοτούνταν από την Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG), την ιδιοκτήτρια εταιρεία του συλλόγου. Στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου, συνήφθησαν επιπλέον εικονικές ρυθμίσεις, χρηματοδοτούμενες από την ADUG, ώστε να επιτραπεί στον σύλλογο να καταγράφει χαμηλότερες λειτουργικές δαπάνες από τις πραγματικές, καθώς και μια εικονική κυκλική συμφωνία με την Fordham, μια οντότητα που αγόρασε τα δικαιώματα εικόνας των ποδοσφαιριστών του συλλόγου, η οποία επίσης χρηματοδοτήθηκε από την ADUG.

Ο σκοπός αυτών των σχεδίων διαπιστώθηκε ότι ήταν η τεχνητή διόγκωση των εσόδων του συλλόγου και η μείωση του κόστους του κατά περισσότερα από 900 εκατομμύρια λίρες κατά την επηρεαζόμενη περίοδο, προκειμένου να φαίνεται ότι συμμορφώνεται με τους οικονομικούς κανόνες. Η συνέπεια αυτού, όπως διαπίστωσε η Επιτροπή, ήταν ότι ο σύλλογος υπέβαλε ανακριβείς ισολογισμούς και απέκρυψε την πραγματική κατάσταση των οικονομικών του από τους ορκωτούς ελεγκτές και τις ποδοσφαιρικές αρχές. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «με τη συμπεριφορά του, ο σύλλογος είχε σαφή πρόθεση να καταστρατηγήσει τους Κανόνες της PL».

Ως εκ τούτου, η Μάντσεστερ Σίτι απέτυχε να υποβάλει ακριβή στοιχεία για τα έσοδα και τις δαπάνες της για τις ανάγκες των Κανόνων Κερδοφορίας και Βιωσιμότητας (Profitability and Sustainability Rules) της Premier League, καθώς και των Κανόνων Αδειοδότησης και Financial Fair Play της UEFA. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι, εάν όλες οι σχετικές συμφωνίες είχαν δηλωθεί ακριβώς στους λογαριασμούς του συλλόγου, αυτή θα είχε παραβιάσει τα όρια δαπανών τόσο της Λίγκας όσο και της UEFA κατά ένα πολύ σημαντικό ποσό.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της τετραετούς έρευνας που διεξήγαγε η Premier League, ο σύλλογος υπέπεσε σε πολλαπλές παραβιάσεις των καθηκόντων συνεργασίας και καλής πίστης προς τη Λίγκα. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο σύλλογος «κανε συντονισμένες προσπάθειες να σταματήσει και να ματαιώσει την έρευνα της PL».

Ο Ρίτσαρντ Μάστερς, Διευθύνων Σύμβουλος της Premier League, δήλωσε:

«Η βασική απόφαση θεμελιώνει τα γεγονότα για το τι συνέβη στη Μάντσεστερ Σίτι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Περιγράφει λεπτομερώς πώς ο σύλλογος παραβίαζε συστηματικά τους Κανόνες της Premier League για σχεδόν μία δεκαετία.

Δικαιώνει επίσης την απόφαση της Premier League να κυνηγήσει αυτή την υπόθεση εναντίον της Μάντσεστερ Σίτι. Παρόλο που η διαδικασία μέχρι σήμερα ήταν μακρά και δύσκολη, η Λίγκα παρέμεινε αποφασισμένη να διαπιστωθούν τα γεγονότα ανεξάρτητα.

Αποτελεί βασική ευθύνη της Premier League να διασφαλίζει ότι οι Κανόνες, οι οποίοι έχουν εγκριθεί από τους ίδιους τους συλλόγους, τηρούνται για την προστασία της ακεραιότητας της διοργάνωσης. Είναι ύψιστης σημασίας η Λίγκα να παραμένει ανταγωνιστική και δίκαιη για όλους τους συλλόγους και τους φιλάθλους. Λαμβάνουμε αυτόν τον ρόλο εξαιρετικά σοβαρά.

Αυτή η πειθαρχική υπόθεση, και αυτή η απόφαση, είναι οι σημαντικότερες στην ιστορία της Premier League. Υπάρχουν στοιχεία της υπόθεσης που μένει να αποφασιστούν, συμπεριλαμβανομένου, κυρίως, του ποια ποινή πρέπει να ακολουθήσει για αυτές τις παραβάσεις. Τώρα που έχουμε την απόφαση της Επιτροπής, δεσμευόμαστε να κινηθούμε γρήγορα στο υπόλοιπο της διαδικασίας, ώστε να παράσχουμε βεβαιότητα στη Λίγκα, τους συλλόγους και τους φιλάθλους μας».