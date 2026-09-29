Εθνική Παίδων: Ηττήθηκε 3-2 από την Ισλανδία και έμεινε εκτός Euro U17
Η Εθνική Παίδων ηττήθηκε με 3-2 από την Ισλανδία στη Βοσνία και ολοκλήρωσε στην τρίτη θέση του 7ου προκριματικού ομίλου, μένοντας εκτός της τελικής φάσης του Euro U17.
Δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση στην τελική φάση του Euro U17 η Εθνική Παίδων, καθώς γνώρισε την ήττα με 3-2 από την Ισλανδία την Τρίτη (29/09), στο Κακάνι της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης.
Η ομάδα του Βασίλη Παπαδάκη βρέθηκε από νωρίς πίσω στο σκορ, καθώς ο Γιόχανσον άνοιξε το σκορ μόλις στο 1ο λεπτό. Η αντίδραση της Γαλανόλευκης ήταν άμεση, με τον Φώτη να ισοφαρίζει στο 11’, έπειτα από εξαιρετική ατομική προσπάθεια του Τεντολούρη, ο οποίος διέσχισε το μισό γήπεδο.
Η Ισλανδία πήρε εκ νέου το προβάδισμα στο 35’, όταν ο Μπρίνιαρσον έκανε το 2-1, όμως η Εθνική Παίδων απάντησε ξανά. Μόλις τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Χιντς έφερε το παιχνίδι στα ίσα για το 2-2.
Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα προσπάθησε να φτάσει στην ανατροπή, όμως οι Ισλανδοί ήταν εκείνοι που βρήκαν το νικητήριο γκολ. Στο 78ο λεπτό, ο Γκίσλασον με πλασέ διαμόρφωσε το τελικό 3-2.
Ελλάδα: Τζατζάκης, Ζενελάι (79΄ Αγιοβλασίτης), Τσιάβος, Ζησόπουλος (73΄ Ξυδιάς), Τεντολούρης, Νέτο, Φώτης, Τσαντήλας (61΄ Κάκαλης), Τριχολίδης, Χιντς, Δημόπουλος.
Ισλανδία: Μάρτεν Γιόχανσον, Έλμαρσον (59΄ Φρέισον), Ντάνιελσον, Πόρνταρσον, Σέβαρσον, Μπρίνιαρσον (72΄ Γκίσλασον), Κρίστμουντσον, Πόρφινσον, Σίγκουρντουρ Γιόχανσον (90+2΄ Κιάρτανσον), Γκούνλειφσον (58΄ Ότεσεν), Γκάρντερσον (72΄ Βίνταρσον).