Εθνική Παίδων: Ηττήθηκε 3-2 από την Ισλανδία και έμεινε εκτός Euro U17

Δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση στην τελική φάση του Euro U17 η Εθνική Παίδων, καθώς γνώρισε την ήττα με 3-2 από την Ισλανδία την Τρίτη (29/09), στο Κακάνι της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης.

Η ομάδα του Βασίλη Παπαδάκη βρέθηκε από νωρίς πίσω στο σκορ, καθώς ο Γιόχανσον άνοιξε το σκορ μόλις στο 1ο λεπτό. Η αντίδραση της Γαλανόλευκης ήταν άμεση, με τον Φώτη να ισοφαρίζει στο 11’, έπειτα από εξαιρετική ατομική προσπάθεια του Τεντολούρη, ο οποίος διέσχισε το μισό γήπεδο.

Η Ισλανδία πήρε εκ νέου το προβάδισμα στο 35’, όταν ο Μπρίνιαρσον έκανε το 2-1, όμως η Εθνική Παίδων απάντησε ξανά. Μόλις τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Χιντς έφερε το παιχνίδι στα ίσα για το 2-2.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα προσπάθησε να φτάσει στην ανατροπή, όμως οι Ισλανδοί ήταν εκείνοι που βρήκαν το νικητήριο γκολ. Στο 78ο λεπτό, ο Γκίσλασον με πλασέ διαμόρφωσε το τελικό 3-2.

Ελλάδα: Τζατζάκης, Ζενελάι (79΄ Αγιοβλασίτης), Τσιάβος, Ζησόπουλος (73΄ Ξυδιάς), Τεντολούρης, Νέτο, Φώτης, Τσαντήλας (61΄ Κάκαλης), Τριχολίδης, Χιντς, Δημόπουλος.

Ισλανδία: Μάρτεν Γιόχανσον, Έλμαρσον (59΄ Φρέισον), Ντάνιελσον, Πόρνταρσον, Σέβαρσον, Μπρίνιαρσον (72΄ Γκίσλασον), Κρίστμουντσον, Πόρφινσον, Σίγκουρντουρ Γιόχανσον (90+2΄ Κιάρτανσον), Γκούνλειφσον (58΄ Ότεσεν), Γκάρντερσον (72΄ Βίνταρσον).