Ολυμπιακός: «Παρακολουθεί την περίπτωση του Μπρουνό η Μπέτις»

Στη λίστα της Ρεάλ Μπέτις φέρεται να βρίσκεται ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι, με τον μπακ του Ολυμπιακού, σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ισπανία να είναι ανάμεσα στους υποψήφιους στόχους των «βερδιμπλάνκος» για το αριστερό άκρο της άμυνας.

Ο σύλλογος της Ανδαλουσίας θέλει να ενισχυθεί στη συγκεκριμένη θέση στο χειμερινό παράθυρο, ωστόσο ο 27χρονος υπολογίζεται κανονικά με τον Ολυμπιακό, την ώρα που δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2028.

Τη φετινή σεζόν, ο Νιγηριανός έχει καταγράψει μέχρι στιγμής έξισυμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό ένα γκολ σε 465' αγωνιστικά λεπτά.