Ολυμπιακός: «Παρακολουθεί την περίπτωση του Μπρουνό η Μπέτις»
Το όνομα του Μπρούνο Ονιεμαέτσι με τη Ρεάλ Μπέτις συνδέει δημοσίευμα στην Ισπανία, με τον Νιγηριανό μπακ του Ολυμπιακού να δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028.
Στη λίστα της Ρεάλ Μπέτις φέρεται να βρίσκεται ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι, με τον μπακ του Ολυμπιακού, σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ισπανία να είναι ανάμεσα στους υποψήφιους στόχους των «βερδιμπλάνκος» για το αριστερό άκρο της άμυνας.
Ο σύλλογος της Ανδαλουσίας θέλει να ενισχυθεί στη συγκεκριμένη θέση στο χειμερινό παράθυρο, ωστόσο ο 27χρονος υπολογίζεται κανονικά με τον Ολυμπιακό, την ώρα που δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2028.
Τη φετινή σεζόν, ο Νιγηριανός έχει καταγράψει μέχρι στιγμής έξισυμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό ένα γκολ σε 465' αγωνιστικά λεπτά.