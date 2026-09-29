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Ολυμπιακός: «Παρακολουθεί την περίπτωση του Μπρουνό η Μπέτις»

Το όνομα του Μπρούνο Ονιεμαέτσι με τη Ρεάλ Μπέτις συνδέει δημοσίευμα στην Ισπανία, με τον Νιγηριανό μπακ του Ολυμπιακού να δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028.

Ολυμπιακός: «Παρακολουθεί την περίπτωση του Μπρουνό η Μπέτις»
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Στη λίστα της Ρεάλ Μπέτις φέρεται να βρίσκεται ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι, με τον μπακ του Ολυμπιακού, σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ισπανία να είναι ανάμεσα στους υποψήφιους στόχους των «βερδιμπλάνκος» για το αριστερό άκρο της άμυνας.

Ο σύλλογος της Ανδαλουσίας θέλει να ενισχυθεί στη συγκεκριμένη θέση στο χειμερινό παράθυρο, ωστόσο ο 27χρονος υπολογίζεται κανονικά με τον Ολυμπιακό, την ώρα που δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2028.

Τη φετινή σεζόν, ο Νιγηριανός έχει καταγράψει μέχρι στιγμής έξισυμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό ένα γκολ σε 465' αγωνιστικά λεπτά.

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