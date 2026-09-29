Παναθηναϊκός AKTOR: Η έκπληξη στον Λεσόρ, η αγκαλιά του Ομπράντοβιτς και ο χορός του Γάλλου (video)

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής κόντρα στη Βιλερμπάν (30/9, 21:15) με μεσημεριανή προπόνηση.

Το κλίμα στους «πράσινους» είναι εξαιρετικό και άκρως οικογενειακό, με μια τούρτα να κάνει την... εμφάνισή της για δεύτερη σερί μέρα.

Μετά τα γενέθλια του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, στο γήπεδο γιόρτασε και ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος έκλεισε σήμερα (29/9) τα 31.

Ο φροντιστής Πάρης Δρόσος έκανε την εμφάνισή του με μία τούρτα, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να αγκαλιάζει τον Γάλλο σέντερ και τους υπόλοιπους να του τραγουδούν.

Μάλιστα ο Λεσόρ δεν έχασε την ευκαιρία για... χορό πριν σβήσει το κεράκι.

Δείτε το βίντεο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός: